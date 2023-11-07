Зоря – Маккабі Тель-Авів: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Поєдинок між українським та ізраїльським клубами відбудеться у Польщі.

У четвер, 9 листопада, луганська "Зоря" зустрінеться з "Маккабі" Тель-Авів у поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для луганців зустріч буде зіграна у польському місті Люблін на "Арені Люблін". Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що поєдинок 3-го туру Ліги конференцій між цими командами УЄФА переніс із 26 жовтня на 25 листопада через напад терористичної організації ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази.

Також у цьому квартеті виступають бельгійський "Гент" та ісландський "Брейдаблік", які поміряються силами паралельно з матчем "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів.

Наразі одноосібним лідером групи є "Гент" (7 очок). "Зоря" з 4 балами посідає друге місце. "Маккабі" Тель-Авів (3 пункти) йде на третій позиції. Замикає турнірну таблицю "Брейдаблік" (0).

Де дивитися матч Зоря – Маккабі Тель-Авів

На території України поєдинок між "Зорею" та "Маккабі" Тель-Авів у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів.

Прогнози букмекерів на матч Зоря – Маккабі Тель-Авів

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку ізраїльський клуб. На перемогу "Маккабі" Тель-Авів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,75. Нічия – 3,90. Виграш бронзового призера чемпіонату України – 5,00.

Нагадаємо, переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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