Щур випив 60 пляшок нелегального алкоголю, який мав бути доказом у суді (фото)

В Індії щур випив 60 пляшок алкоголю, призначених для використання як доказ у суді.

Про це пише Daily Star.

Поліцейські вилучили нелегальне спиртне у людини. Невдовзі правоохоронці помітили, що десятки пляшок зі спиртним були порожні.

Щур випив 60 пляшок нелегального алкоголю / Фото: CEN

Як виявилося, пияком був пацюк. Його піймали у пастку.

Щур випив 60 пляшок нелегального алкоголю / Фото: CEN

Тепер поліцейські ламають голову над тим, що подати в суді як доказ проти людини, у якої вони вилучили алкоголь.

Місцева поліцейська дільниця та склад стали притулком для щурів, які також полюють на такі предмети, як конфіскований канабіс, що зберігається у мішках. Щоб боротися з цим, поліція почала зберігати канабіс у залізних жерстяних коробках і тримати файли в недоступному для набридливих гризунів місці.

Нагадаємо, німецьким поліцейським не вдалося відправити додому ув'язненого словака. Вони проїхали з ним майже тисячу кілометрів, а згодом звільнили з-під варти.

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