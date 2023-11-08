Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 листопада?

День, коли не варто вірити оточенню – у його словах буде мало правди. Також з деякою часткою обережності необхідно ставитися до подій, що відбуваються: вони можуть здатися зовсім не такими, якими є насправді. Не варто робити з них важливі висновки і ухвалювати серйозні рішення, оскільки вже завтра вже завтра ситуація може змінитися, перевернувшись з ніг на голову, тому має сенс трохи зачекати, поки реальність набуде своїх справжніх рис.

Водолій

Водоліям зірки вмикають «зелене світло» у вирішенні професійних питань: велика ймовірність того, що вони отримають у роботу новий проєкт, за який готові боротимуться їхні колеги-конкуренти, або дізнатися, що керівництво вирішило підвищити їм заробітну плату. Головне, у приємній ситуації, що склалася, – не наврочити майбутні зміни, розповідаючи про них праворуч і ліворуч: має сенс помовчати про все хороше – як відомо, щастя любить тишу.

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