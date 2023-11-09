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В Україні знову здорожчав газ: що відбувається з цінами

В Україні знову здорожчав газ: що відбувається з цінами

Газ здорожчав / Фото: pixabay.com

Ціни повзуть догори.

Вартість блакитного палива минулого місяця була на рівні 15 196 гривень за одну тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 2,3% більше, ніж було у вересні.

Про це свідчать дані Міністерства економіки. Відомство опублікувало фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за підсумками жовтня 2023 року.  

Газ дорожчає четвертий місяць поспіль. Вартість газу, як зазначають у Міністерстві економіки, з 2022 року змінювалася так:

  • березень — 29,391 грн/тис кубометрів
  • квітень — 35,933 грн/тис кубометрів
  • травень — 31,175 грн/тис кубометрів
  • червень — 32,194 грн/тис кубометрів
  • липень — 31,992 грн/тис кубометрів
  • серпень — 24,045 грн/тис кубометрів
  • вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів
  • жовтень — 38,295 грн/тис кубометрів
  • листопад — 28 855,75 грн/тис кубометрів
  • грудень — 26 199,24 грн/тис кубометрів
  • січень 2023 року — 23 723,43 грн/тис кубометрів
  • лютий 2023 року — 20 727,73 грн/тис кубометрів
  • березень 2023 року — 18 681 грн/тис кубометрів
  • квітень 2023 — 14 382,34 грн/тис кубометрів
  • травень 2023 — 11 164 грн/тис кубометрів
  • червень 2023 — 10 743 грн/тис кубометрів
  • липень 2023 року — 10 833 грн/тис кубометрів
  • серпень 2023 року — 12 500 грн/тис кубометрів
  • вересень 2023 року — 14 850 грн/тис кубометрів
  • жовтень 2023 року — 15 196 грн/тис кубометрів

"Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр", — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити — читайте в новині.

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