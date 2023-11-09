В Україні знову здорожчав газ: що відбувається з цінами

Ціни повзуть догори.
Вартість блакитного палива минулого місяця була на рівні 15 196 гривень за одну тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 2,3% більше, ніж було у вересні.
Про це свідчать дані Міністерства економіки. Відомство опублікувало фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за підсумками жовтня 2023 року.
Газ дорожчає четвертий місяць поспіль. Вартість газу, як зазначають у Міністерстві економіки, з 2022 року змінювалася так:
- березень — 29,391 грн/тис кубометрів
- квітень — 35,933 грн/тис кубометрів
- травень — 31,175 грн/тис кубометрів
- червень — 32,194 грн/тис кубометрів
- липень — 31,992 грн/тис кубометрів
- серпень — 24,045 грн/тис кубометрів
- вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів
- жовтень — 38,295 грн/тис кубометрів
- листопад — 28 855,75 грн/тис кубометрів
- грудень — 26 199,24 грн/тис кубометрів
- січень 2023 року — 23 723,43 грн/тис кубометрів
- лютий 2023 року — 20 727,73 грн/тис кубометрів
- березень 2023 року — 18 681 грн/тис кубометрів
- квітень 2023 — 14 382,34 грн/тис кубометрів
- травень 2023 — 11 164 грн/тис кубометрів
- червень 2023 — 10 743 грн/тис кубометрів
- липень 2023 року — 10 833 грн/тис кубометрів
- серпень 2023 року — 12 500 грн/тис кубометрів
- вересень 2023 року — 14 850 грн/тис кубометрів
- жовтень 2023 року — 15 196 грн/тис кубометрів
"Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр", — уточнили у відомстві.
Нагадаємо, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити — читайте в новині.
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