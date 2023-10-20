Комуналка в Україні: які послуги здорожчали найбільше

Протягом року (від вересня 2022-го до вересень 2023-го), комуналка в Україні здорожчала на 13,2%.

Про це свідчить статистика Держстату.

За даними держструктури, найбільше зростання відбулося в тарифі на електроенергію. Ця послуга здорожчала для населення майже на 70%. Решта комунальних послуг теж здорожчали, але не суттєво.

Наприклад, прибирання сміття — на 9,9%. А за утримання та ремонт житла громадяни тепер платять на 5,5% більше.

Послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 2,7%. Дещо здорожчали:

водопостачання — на 0,8%

каналізація — на 0,7%

Водночас вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення здешевшали на 0,2%.

Нагадаємо, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити - читайте у новині.

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