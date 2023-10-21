Знищено майже 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Росіяни втратили ще 16 танків та 5 артсистем.

Станом на 21 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 292 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 790 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько/ about 292 850 (+790) осіб,

танків - 5063 (+16) од,

бойових броньованих машин - 9612 (+55) од,

артилерійських систем - 7017 (+5) од,

РСЗВ - 822 (+0) од,

засоби ППО - 548 (+0) од,

літаків - 320 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5330 (+4),

крилаті ракети - 1535 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9391 (+21) од,

спеціальна техніка - 990 (+5).

Нагадаємо, внаслідок удару ATACMS по аеродромах поблизу Луганська та Бердянська російська окупаційна армія могла втрати приблизно 15 гелікоптерів. Щоб зробити висновки щодо врат противника, фахівці проаналізували останні супутникові знімки від Planet Labs, які були оприлюднені у Мережі.

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