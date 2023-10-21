Понад 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. На Мар'їнському напрямку відбито близько 20 атак ворога.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

Нагадаємо, що Залужний побував на Авдіївському й Купʼянському напрямках та повідомив про ситуацію.

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