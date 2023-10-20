В Україні потеплішає, але будуть шквали: прогноз погоди на 21 жовтня

У суботу, 21 жовтня, дощі в Україні припиняться. Втім, у низці областей будуть сильні пори вітру. Середня температура становитиме +15-20°.

Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

В Україні у суботу без опадів. Лише вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях будуть дощі. Вночі та вранці на півночі країни місцями туман. На Прикарпатті місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с, в Карпатах - 20-25 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13° тепла. На заході та півдні країни ніч буде теплішою - +14-18°. Вдень на більшій території України повітря прогріється до +23-28°. На північному-сході країни стовпчики термометрів покажуть +6-11°, а в північній частині та східних областях - 17-22° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде хмарно. Синоптики попереджають про нічні дощі, але вдень - без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний , 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме 8-12° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17-22°. У Києві вночі буде +11-13°, а вдень - 17-19° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що до України йде потепління. Опади у вигляді мокрого снігу поки що відкладаються.

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