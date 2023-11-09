В Украине снова подорожал газ: что происходит с ценами

Стоимость голубого топлива в прошлом месяце была на уровне 15 196 гривен за одну тысячу кубометров без НДС. Это на 2,3% больше, чем было в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики. Ведомство обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине по итогам октября 2023 года.

Газ дорожает четвертый месяц подряд. Стоимость газа, как отмечают в Министерстве экономики, с 2022 года изменялась следующим образом:

март — 29,391 грн/тыс кубометров

апрель — 35,933 грн/тыс кубометров

май — 31,175 грн/тыс кубометров

июнь — 32,194 грн/тыс кубометров

июль — 31,992 грн/тыс кубометров

август — 24,045 грн/тыс кубометров

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров

октябрь — 38,295 грн/тыс кубометров

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс кубометров

декабрь — 26 199,24 грн/тыс кубометров

январь 2023 года — 23 723,43 грн/тыс кубометров

февраль 2023 года — 20 727,73 грн/тыс кубометров

март 2023 года — 18 681 грн/тыс кубометров

апрель 2023 — 14 382,34 грн/тыс кубометров

май 2023 — 11 164 грн/тыс кубометров

июнь 2023 — 10 743 грн/тыс кубометров

июль 2023 года — 10 833 грн/тыс кубометров

август 2023 года — 12 500 грн/тыс кубометров

сентябрь 2023 года — 14 850 грн/тыс кубометров

октябрь 2023 года — 15 196 грн/тыс кубометров

"Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр", — уточнили в ведомстве.

Напомним, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать читайте в новости.

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