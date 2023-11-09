Чи кажуть Зеленському правду про війну: "Тавр" заявив про 100%-ву інформацію

Якщо президент засумнівається в перемозі, тоді ми стовідсотково програємо, зазначив боєць "Азову".

Президенту України Володимиру Зеленському на Ставці верховного головнокомандувача доповідають про реальну ситуацію на фронті. Але без віри глави держави в перемогу війна точно буде програна.

Про це майор, начальник штабу 12 бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") розповів у інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Тавр" стверджує, що знає на 100% – Зеленському доповідають правду про війну.

"Я не думаю, що президент сидить і думає, що все гаразд. Є Ставка, на Ставці присутні не тільки головнокомандувач, не тільки генерали, а й міністри, різні люди. Вони всі доповідають та мають змогу доповісти. Я знаю на 100% від високопосадовців, які присутні на цій Ставці, що йому (президенту – ред.) кажуть, як є. Є люди, які кажуть, як є", – розповів Кротевич.

Він також припустив, чому анонімні представники Офісу президента стверджували виданню Time, що Україна не має шансів на перемогу.

"В Офісі президента є люди – заступники радників, радники, ще хтось, хто, можливо, не присутні на Ставці. І от вони, скоріш за все, бояться сказати свою думку. Можливо, вони прокоментували Саймону Шустеру стосовно своєї думки – що "ми боїмося підійти до президента і сказати, що нам там кажуть, що ми десь там програємо, десь ми перемагаємо" і так далі", – розповів майор.

Він знову наголосив – президенту говорять, яким є стан справ.

"Просто віра в перемогу – це насправді те, шо нам треба. Адже якщо президент засумнівається в перемозі, тоді ми стовідсотково програємо", – резюмував боєць "Азову".

Нагадаємо, у нашумілій статті видання Time повідомлялося, що Зеленський досі вірить у цілковиту перемогу у війні, але один із помічників президента сказав журналісту: "Він обманює себе. У нас немає варіантів. Ми не виграємо".

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