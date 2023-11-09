Говорят ли Зеленскому правду о войне: "Тавр" заявил о 100%-ной информации

Если президент усомнится в победе, тогда мы полностью проиграем, отметил боец "Азова".

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на Ставке верховного главнокомандующего докладывают реальную ситуацию на фронте. Но без веры главы государства в победу война точно будет проиграна.

Об этом майор, начальник штаба 12 бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Тавр" утверждает, что знает на 100% – Зеленскому докладывают правду о войне.

"Я не думаю, что президент сидит и думает, что все хорошо. Есть Ставка, на Ставке присутствуют не только главнокомандующий, не только генералы, но и министры, разные люди. Они все докладывают и могут доложить. Я знаю на 100% от высокопоставленных должностных лиц, которые присутствуют на этой Ставке, что ему (президенту – ред.) говорят, как есть. Есть люди, которые говорят, как есть", – рассказал Кротевич.

Он также предположил, почему анонимные представители Офиса президента утверждали изданию Time, что у Украины нет шансов на победу.

"В Офисе президента есть люди – заместители советников, советники, еще кто-то, кто, возможно, не присутствует на Ставке. И вот они, скорее всего, боятся сказать свое мнение. Возможно, они прокомментировали Саймону Шустеру относительно своего мнения – что "мы боимся подойти к президенту и сказать, что нам там говорят, что мы где-то там проигрываем, где-то мы побеждаем" и так далее", – рассказал майор.

Он снова подчеркнул – президенту говорят, какое состояние дел.

"Просто вера в победу – это действительно то, что нам нужно. Ведь если президент усомнится в победе, тогда мы стопроцентно проиграем", – резюмировал боец "Азова".

Напомним, в нашумевшей статье издания Time сообщалось, что Зеленский до сих пор верит в полную победу в войне, но один из помощников президента сказал журналисту: "Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не выиграем".

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