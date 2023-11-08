Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році: прогнози військових експертів

Повномасштабна війна в Україні триває вже один рік та вісім місяців. Військові експерти кажуть, цілком ймовірно, що вона закінчиться у 2024 році.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіли військовий аналітик, полковник Збройних сил України Петро Черник та військовий експерт Олег Жданов.

“Ця фаза війни буде правильніше сказати. По-справжньому війна з росіянами закінчиться тоді, коли Російська Федерація розпадеться. Якщо РФ не розпадається, навіть якщо Путін завтра помре, на його місце прийде Навальний, то через 10-15-20-30 років вони почнуть нову війну. Це константа, котра не підлягає обговоренню”, — розповів Петро Черник.

Теоретично перемога можлива, якщо військовим вдастся стиснути лінію розмежування назад до умовного 24 лютого 2022 року, зазначив Петро Черник.

“Як проходити стару лінію, тобто Донбас, якщо зберігається стійкість управління в РФ, я поки що дати чесної воєнної відповіді не можу. Донбас ніхто в лоб ніколи не брав. Підкреслюю, ніколи. Ні в першій, ні в другій світовій війні, історія не знає таких випадків”, — каже Петро Черник.

Російська армія 10 місяців не могла взяти маленьке місто Бахмут при тому, що вона не шкодувала своїх солдатів. Та Україна не буде кидати своїх військових у бій так, як Росія продовжує це робити зараз у Авдіївці.

За словами Черника, цілком можливо стиснути лінію розмежування наступного року завдяки геополітичному моменту — виборам у США.

“Байдену потрібні якісь позитивні результати. І в їхньому розумінні, ну принаймні я так вважаю, повернення статусу-кво старої лінії цілком можливо подавати, як успіх”, — вважає Петро Черник.

Олег Жданов каже, що війна в Україні може закінчитися всередині 2024 року. За його словами, окрім політичної ситуації в США, на це може вплинути небажання заходу затягувати війну.

“Так, вони готові нам допомагати стільки, скільки потрібно буде. Але все одно більшість країн схиляються до того, що треба це питання вирішувати. І підтримка України від цього може зростати. Є ймовірність завершення війни. У якому контексті вона буде завершена — це вже наступне питання. А от сам факт закінчення принаймні активної фази бойових дій так, цілком ймовірно”, — вважає Олег Жданов.

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