Російські ДРГ на кордоні: в якій області найбільша активність ворога

Російські диверсійні групи постійно намагаються проникнути на територію прикордонних областей України – найбільше таких випадків фіксують на території Сумської області.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія щоденно обстрілює прикордонні громади зі своєї території. Зокрема, росіяни постійно обстрілюють території Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Також противник дуже часто використовує ДРГ. Так спроби заходу ДРГ найбільше фіксуються на Сумщині. Проте наші воїни розуміють складність ситуації й постійно тренуються для того, щоб протидіяти такій диверсійній діяльності ворога", - зазначив він.

Демченко також зауважив, що на відміну від Росії, на кордоні з Білоруссю ситуація залишається повністю контрольованою з боку Державної прикордонної служби та інших складових, які підсилюють цей напрямок.

"Зараз ми не фіксуємо жодних нестандартних ситуацій на цій ділянці кордону", - резюмував речник ДПСУ.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ситуацію з ворожими ДРГ на півночі.

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