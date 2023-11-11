ЗМІ розкрили, хто влаштував нічну "бавовну" на заводах у РФ

До вибухів може бути причетна українська розвідка.

Українські розвідки можуть бути причетні до нічних вибухів на заводах Росії. Мова йде про вибухи на Котовському пороховому заводі в Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в секторі безпеки та оборони України.

За даними джерел, за операціями стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони. Офіційно у розвідці не коментують.

Що відомо про вибух на російському заводі

У ніч проти 11 листопада в Російській Федерації, у місті Котовськ, прогримів вибух і сталася пожежа на Тамбовському пороховому заводі. Про це написав Telegram-канал Baza.

За даними пабліка, вогонь спалахнув приблизно о пів на дванадцяту ночі. Площа загоряння становила 300 квадратних метрів. На місце події прибули рятувальники. Вогонь вдалося ліквідувати через півтори години.

Як зазначає Telegram-канал з посиланням на слова місцевих жителів, пожежі на пороховому заводі передував вибух, який "чуло все місто".

Telegram-канал ASTRA уточнив, що вибух стався в п'ятому цеху підприємства.

Нагадаємо, пожежа на Тамбовському пороховому заводі також спалахнула 20 червня. За інформацією російських ЗМІ, перед спалахом було чути вибух, унаслідок якого загинуло четверо людей, а ще двоє дістали важкі травми.

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