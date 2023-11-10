У Криму прогриміла серія вибухів: що відомо

Місцеві кажуть, що були "прильоти".

В ніч проти 10 листопада у тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Крымский ветер".

Зокрема, їх чули у Феодосії, неподалік від нафтобази.

У Мережі також писали про вибухи у Чорноморську. Там, за словами місцевих мешканців, було "чотири-п'ять прильотів, ймовірно, по прикордонній заставі".

"У Чорноморську приліт у казарму, повідомляє наш підписник. І, можливо, два катери в морі зникли", - додав пізніше Telegram-канал.

У Міноборони РФ офіційно повідомили, що вночі ППО нібито перехопила над Кримом два українських безпілотники.

Нагадаємо, ввечері 4 листопада українські війська завдали ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Там зафіксовано влучання у малий ракетний корабель "Аскольд" – носій ракет "Калібр".

Читайте також: