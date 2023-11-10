В Крыму прогремела серия взрывов: что известно

Местные говорят, что были "прилеты".

В ночь на 10 ноября во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

В частности, их слышали в Феодосии, неподалеку от нефтебазы.

В Сети также писали о взрывах в Черноморске. Там, по словам местных жителей, было "четыре-пять прилетов, вероятно, по пограничному залогу".

"В Черноморске прилет в казарму, сообщает наш подписчик. И, возможно, два катера в море исчезли", — добавил позже Telegram-канал.

В Минобороны РФ официально сообщили, что ночью ПВО якобы перехватила над Крымом два украинских беспилотника.

Напомним, вечером 4 ноября украинские войска нанесли удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Там зафиксировано попадание в малый ракетный корабль "Аскольд" – носитель ракет "Калибр".

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