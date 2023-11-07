Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России заявили о "массированной атаке" дронов на Крым

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
479
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России заявили о "массированной атаке" дронов на Крым

Черное море / Фото: Associated Press

В России заявили, что "перехватили" дроны над Черным морем и полуостровом.

В России пожаловались, что в ночь на 7 ноября Украина якобы "атаковала" Крым дронами. В Минобороны страны-агрессорки заявили о 17 БПЛА.

Об этом сообщает Минобороны РФ и российские пропагандисты.

"Прекращена попытка "киевского режима" совершить атаку 17 беспилотниками, ПВО уничтожило 9 и перехватило 8 дронов над Черным морем и Крымским полуостровом", — сообщили в Минобороны России.

Оккупационные "власти" заявили о падении обломков, повредивших частный дом.

"В Севастополе работает ПВО, по предварительным данным, над морем уже сбито 5 бесплотников. Обломки от одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома, оперативные службы ликвидируют небольшой пожар", – написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, ночью 7 ноября в Крыму раздавались взрывы. По словам местных, звуки взрывов раздались в Бахчисарайском и Сакском районах, а также в Севастополе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
479
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация