В России заявили о "массированной атаке" дронов на Крым

В России заявили, что "перехватили" дроны над Черным морем и полуостровом.

В России пожаловались, что в ночь на 7 ноября Украина якобы "атаковала" Крым дронами. В Минобороны страны-агрессорки заявили о 17 БПЛА.

Об этом сообщает Минобороны РФ и российские пропагандисты.

"Прекращена попытка "киевского режима" совершить атаку 17 беспилотниками, ПВО уничтожило 9 и перехватило 8 дронов над Черным морем и Крымским полуостровом", — сообщили в Минобороны России.

Оккупационные "власти" заявили о падении обломков, повредивших частный дом.

"В Севастополе работает ПВО, по предварительным данным, над морем уже сбито 5 бесплотников. Обломки от одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома, оперативные службы ликвидируют небольшой пожар", – написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, ночью 7 ноября в Крыму раздавались взрывы. По словам местных, звуки взрывов раздались в Бахчисарайском и Сакском районах, а также в Севастополе.

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