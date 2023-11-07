Курс валют на 7 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 7 ноября установил официальный курс доллара США на уровне 36,04 грн. Он снизился на 13 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро стоит 38,72 грн. Курс не поменялся. Официальный курс польского злотого составляет 8,66 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,64 грн. Покупают за 37,45 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 40,24 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,85 – 37,45 грн

"Сбербанк" — 37,25 — 37,85 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" – 37,10 – 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн

"Сбербанк" — 39,85 — 40,85 грн

"ПУМБ" – 40,00 – 40,60 грн

"Укрсиббанк" – 39,40 – 40,30 грн

"Укрэксимбанк" – 40,00 – 40,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,63 – 9,15 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,20 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

Что будет с курсом доллара в ноябре – читайте в новости.

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