Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 7 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 7 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 7 листопада / Фото: pixabay.com

Долар здешевшав.

Національний банк України на 7 листопада встановив офіційний курс долара США на рівні 36,04 грн. Він знизився на 13 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро коштує 38,72 грн. Курс не змінився. Офіційний курс польського злотого становить 8,66 грн. 

  • В обмінниках долар продають у середньому за 37,64 грн. Купують за 37,45 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 40,24 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,85 - 37,45 грн
"Ощадбанк" – 37,25 - 37,85 грн
"ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн
"Укрсиббанк" - 37,10 – 37,60 грн
"Укрексімбанк" - 37,20 – 37,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн
"Ощадбанк" – 39,85 - 40,85 грн
"ПУМБ" – 40,00 - 40,60 грн
"Укрсиббанк" - 39,40 - 40,30 грн
"Укрексімбанк" - 40,00 - 40,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,63 - 9,15 грн
"Ощадбанк" – 8,30 - 9,20 грн
"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн
"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн

Що буде з курсом долара у листопаді - читайте у новині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
470
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація