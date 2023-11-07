Курс валют на 7 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 7 листопада встановив офіційний курс долара США на рівні 36,04 грн. Він знизився на 13 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро коштує 38,72 грн. Курс не змінився. Офіційний курс польського злотого становить 8,66 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,64 грн. Купують за 37,45 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 40,24 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,85 - 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,25 - 37,85 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" - 37,10 – 37,60 грн

"Укрексімбанк" - 37,20 – 37,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн

"Ощадбанк" – 39,85 - 40,85 грн

"ПУМБ" – 40,00 - 40,60 грн

"Укрсиббанк" - 39,40 - 40,30 грн

"Укрексімбанк" - 40,00 - 40,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,63 - 9,15 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,20 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн

Що буде з курсом долара у листопаді - читайте у новині.

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