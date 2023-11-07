У Росії заявили про "масовану атаку" дронів на Крим

У Росії заявили, що "перехопили" дрони над Чорним морем та півостровом.

У Росії пожалілися, що у ніч проти 7 листопада Україна нібито "атакувала" Крим дронами. У Міноборони країни-агресорки заявили про 17 БПЛА.

Про це повідомляє Міноборони РФ та російські пропагандисти.

"Припинено спробу "київського режиму" здійснити атаку 17 безпілотниками, ППО знищила 9 і перехопила 8 дронів над Чорним морем та Кримським півостровом", - повідомили у Міноборони Росії.

Окупаційна "влада" заявила про падіння уламків, які пошкодили приватний будинок.

"У Севастополі працює ППО, за попередніми даними, над морем вже збито 5 безпліотників. Уламки від одного із збитих у Севастополі безпілотників впали на дах приватного будинку, оперативні служби ліквідують невелику пожежу", - написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, вночі 7 листопада у Криму лунали вибухи. За словами місцевих, звуки вибухів пролунали у Бахчисарайському і Сакському районах, а також у Севастополі.

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