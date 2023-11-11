У Підмосков'ї безпілотник атакував конструкторське бюро машинобудування — ЗМІ

Жителі Коломни в Підмосков'ї в ніч проти 11 листопада 2023 року повідомили про звуки вибухів.

Про це пише "Baza".

Нібито «працює ППО». За попередніми даними, «збитий безпілотник».

«Вибух стався неподалік конструкторського бюро машинобудування. За попередніми даними, збитий над Коломною безпілотник намагався атакувати конструкторське бюро машинобудування», — йдеться у повідомленні.

«Тим часом Буданов атакує Конструкторське бюро Машинобудування у Коломиї Московської області. Руки дуже довгі», — іронізують у моніторингових каналах.

На місце вибуху біля заводу у Коломні продовжують з'їжджатися машини МНС та правоохоронці. Місцеві жителі повідомляють про сильний запах гару в районі. Дороги, що ведуть до заводу, перекрито.

Також рос"ЗМІ" повідомляють, що нібито збитий над НВК "Конструкторське бюро машинобудування" безпілотник упав на дах підприємства.

У двох корпусів постраждали покрівля, обшивка та вибиті шибки. Мовляв, обійшлося без подальшого спалаху. Постраждалих немає.

Раніше у Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті "Озерний". На місці працювало близько 30 пожежників та 16 одиниць техніки.

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