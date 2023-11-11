В Подмосковье беспилотник атаковал конструкторское бюро машиностроения - СМИ

Жители Коломны в Подмосковье в ночь на 11 ноября 2023 года сообщили о звуках взрывов.

Об этом пишет «Baza».

Якобы «работает ПВО». По предварительным данным, «сбит беспилотник».

«Взрыв произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения. По предварительным данным, сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения», - говорится в сообщении.

«Тем временем Буданов атакует Конструкторское бюро Машиностроения в Коломне Московской области. Руки очень длинные», - иронизируют в мониторинговых каналах.

На место взрыва у завода в Коломне продолжают съезжаться машины МЧС и правоохранители. Местные жители сообщают о сильном запахе гари в районе. Дороги, ведущие к заводу перекрыты.

Также рос"СМИ" сообщают, что якобы сбитый над НПК "Конструкторское бюро машиностроения" беспилотник упал на крышу предприятия.

У двух корпусов пострадали кровля, обшивка и выбиты стекла. Мол, обошлось без последующего возгорания. Пострадавших нет.

Ранее в Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате "Озерный". На месте работало около 30 пожарных и 16 единиц техники.

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