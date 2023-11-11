СМИ раскрыли, кто устроил ночную "бавовну" на заводах в РФ

К взрывам может быть причастна украинская разведка.
Украинские разведки могут быть причастны к ночным взрывам на заводах России. Речь идет о взрывах на Котовском пороховом заводе в Тамбове и Конструкторском бюро машиностроения в городе Коломна Московской области.
Об этом сообщили источники в секторе безопасности и обороны Украины.
По данным источников, за операциями стояли бойцы Главного управления разведки Минобороны. Официально в разведке не комментируют.
Что известно о взрыве на российском заводе
В ночь на 11 ноября в Российской Федерации, в городе Котовск, прогремел взрыв и произошел пожар на Тамбовском пороховом заводе и. Об этом написал Telegram-канал Baza.
По данным паблика, огонь вспыхнул примерно в половине двенадцатого ночи. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели. Огонь удалось ликвидировать спустя полтора часа.
Как отмечает Telegram-канал со ссылкой на слова местных жителей, пожару на пороховом заводе предшествовал взрыв, который "слышал весь город".
Telegram-канал ASTRA уточнил, что взрыв произошел в пятом цехе предприятия.
Напомним, пожар на Тамбовском пороховом заводе также произошел и 20 июня. По информации российских СМИ, перед вспышкой был слышен взрыв, в результате которого погибли четыре человека, а еще двое получили тяжелые травмы.
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