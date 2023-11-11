Назарчику нужны операции, которые изменят его будущее

Назарчику нужны операции, которые исправятся генетический порок, с которым он родился.

“Беременность у меня проходила отлично, но на 26 неделе на скрининге обнаружили отставание ножек, но успокоили и сказали, что это нормально бывает и больше. Когда подходило время к родам, я решила сама пойти на УЗИ и проверить все ли хорошо и там меня смотрели 30 мин, а то и больше. 10 раз перемерить кости на ножках и плечах, наконец врач сказал, что у нас большое отставание”, — вспоминает мама Назарчика Каролина.

Женщина вроде бы понимала, что будут сложности, но все же надеялась на лучшее. “На 42 неделе, 12 марта, в 19:45 родился Назарчик. Были сложные роды, слабая родовая деятельность, стимуляция, вакуум, гипоксия... По УЗИ говорили, что будет маленьким, но родился он 50 см, 3750 кг”, — рассказывает Каролина.

Были сопутствующие сложности из-за родов, но их удалось преодолеть, а вот первое плановое обследование в два месяца показали, что у ребенка есть подозрение на Ахондроплазию. Это врожденное генетическое заболевание, при котором нарушаются процессы роста костей. Конечности таких детей не развиваются пропорционально туловищу. Ребенку начали проводить реабилитационные мероприятия, которые имели свои положительные результаты. "Назарчик начал ползать в 8 месяцев, садится в 10 месяцев, ходить в 1.2 и все это после курсов массажа! Семейный врач дал нам направление в генетический центр и через два месяца нам пришли результаты, у Назара подтвердилась мутация”, — с болью рассказывает мама.

#repost Проходячи повз чуже лихо і роблячи вигляд ,що нас це не стосується ,що впораються і без нас ,і взагалі-усім не... Опубліковано Каролиною Губаревою Понеділок, 30 жовтня 2023 р.

Единственный шанс продлить конечности людей из Ахондроплазии – это оперативное вмешательство. “Операции по удлинению конечностей нужно делать в 2 круга. Первый - в 3 года, второй - в 12-14 лет. Сначала удлиняются бедра, потом плечи, потом голени и после каждой операции нужно ходить с аппаратами Илизарова 6-9 месяцев, в зависимости от этапа”, – объясняет Каролина.

На первые операции и реабилитации нужно семье 36 тысяч долларов. Это заоблачная сумма, которую нужно собрать как можно быстрее. Поэтому родные просят поддержки у небезразличных людей.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 5375 4112 0964 8836

Губарева Каролина Анатольевна