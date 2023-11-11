Виїзд чоловіків за кордон за гроші: що пропонують у Раді, Арестович, позиція влади і ризики

Водночас законотворці пропонують зобов'язати платити і тих чоловіків, які незаконно виїхали з Україні під час воєнного стану, але хочуть повернутися додому.

Українські чоловіки можуть отримати змогу легально виїжджати за кордон під час війни за умови сплати внесків на потреби ЗСУ. З такою пропозицією виступили народні депутати. Ідею жваво обговорюють експерти, політики та пересічні українці, висловлюючи власні пропозиції та критику.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про пропозицію випускати чоловіків за кордон під час війни.

У Верховній Раді пропонують дозволити виїзд з України для всіх військовозобов'язаних чоловіків призовного віку (18-60 років). У парламенті вже зареєстрований відповідний законопроєкт №8029 авторства нардепа від фракції "Слуга народу" Георгія Мазурашу. Головний принцип, який пропонує документ – якщо хочеш виїхати, то плати.

Що передбачає законопроєкт про "платний" виїзд за кордон

Автор законопроєкту пропонує внести зміни до правил перетину кордону під час воєнного стану. Тобто – дозволити виїзд усім військовозобов’язаним чоловікам призовного віку за наявності одного з таких документів:

рішення органу держвлади про офіційне відрядження за кордон, зокрема для перевезення гуманітарних вантажів;

документів, що засвідчують факт навчання чи вступу на навчання у закордонному навчальному закладі;

письмового погодження на виїзд за кордон від ТЦК та СП;

документів, які підтверджують факт відкритого рахунку в одному з українських держбанків із гарантійним внеском у розмірі не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Кошти з цього рахунку не можна буде використовувати за межами України. Також має бути документ про передавання банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов’язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском, який дорівнює мінімум розміру податків з мінімальної зарплати за весь час перебування за кордоном під час воєнного стану, а також дозвіл відраховувати з рахунку гроші на спецрахунок ЗСУ.

Тобто, якщо законопроєкт ухвалять, для виїзду за межі України чоловікам треба буде відкритих рахунок у держбанку з гарантійним внеском у 12 945 грн, а потім щомісяця під час перебування за кордоном на рахунок треба вносити 2800 грн.

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"Платний в’їзд" до України для чоловіків

До речі, автор законопроєкту також вигадав, що робити з тими чоловіками, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, і вирішили повернутися до України. Йдеться про "добровільні внески" для ЗСУ, які чоловіки сплачуватимуть під час повернення додому.

А в разі, якщо під час в’їзду до України чоловіки не зможуть довести законність свого виїзду, то повинні будуть переказати на спецрахунок ЗСУ 25 890 грн (це 10 прожиткових мінімумів) за кожен місяць перебування за кордоном під час воєнного стану.

Таку пропозицію в законопроєкті №8029 прокоментувала адвокатка Марина бекало в коментарі для ТСН.ua.

"Норма статті передбачає добровільну сплату такої суми, але водночас проєктом передбачається право на в’їзд до України за умов, зазначених у цьому проєкті, тобто за умови сплати внесків. Це означає, що в’їзд до України чоловікам, які виїхали без дотримання цих вимог, можливий лише в разі сплати внеску", – сказала юристка.

На її думку, скоріш за все, цей законопроєкт не буде ухвалений, адже має багато недоліків. Крім того, документ не підтримують Міністерство оборони та Державна прикордонна служба.

Нагадаємо, ще у вересні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пообіцяв, що військовозобов’язані українські чоловіки, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з "юридичними проблемами" після повернення додому. Він анонсував судові рішення щодо втікачів за кордон за купленими фіктивними довідками.

Арестович заявив про наслідки "платного виїзду" за кордон для чоловіків

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає допустимим, випускати військовозобов’язаних чоловіків з України в обмін на внески на ЗСУ, як це пропонують депутати. Арестович навів схожі приклади у світовій історії, однак звернув увагу на один нюанс.

"Наприклад, Туреччина. Там обов’язкова військова повинність. Але якщо людина не хоче служити, вона може відкупитися. Тобто можна розглянути і так. Але чи не буде питань? Скажімо, 13 тисяч гривень за кордоном заробити неважко. Чи оцей захід не спричинить масовий виїзд чоловіків просто зараз – це величезне питання. Або треба ставити більшу планку, більш високу", – зазначив ексрадник ОП.

Олексій Арестович / Фото: ТСН.ua

"13 тисяч гривень (300 євро) – це взагалі ні про що. Це втечуть всі тоді. Треба ставити планку, яка буде обтяжливою для тих, хто працює. Але достатньою для того, щоб людина, яка дійсно працює за кордоном і утримує родину, змогла заплатити. Я допускаю це, але це може бути лише одним із заходів", – додав Арестович.

Позиція влади щодо законопроєкту про виїзд за кордон для чоловіків

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає несправедливим дозвіл на виїзд за кордон за гроші для військовозобов’язаних чоловікій, адже це поставить українців у нерівні умови, які залежатимуть від їхніх статків.

"Мені б дуже не хотілося, щоб можна було відкупитися від захисту нашої країни, тим паче, що не у всіх людей є гроші... Тому ця ситуація може бути дуже-дуже контроверсійною", – прокоментував посадовець пропонований нардепами законопроєкт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чоловікам дозволять за гроші виїжджати за кордон? Коментар Данілова

Данілов також переконаний, що таку пропозицію народні обранці могли би вносити до початку повномасштабної війни, а не тепер – у її розпал.

"Треба дуже уважно думати і розуміти, чим це може закінчитися... Щоб не сталося так, що ті люди, які мають статки, будуть своїх дітей відправляти за гроші за кордон, а ті люди, в яких немає статків, мають іти захищати країну. Я розумію так, що це не зовсім справедливо", – звернув увагу секретар РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: Associated Press

Виїзд чоловіків за кордон під час війни: позиція ДПСУ

Держприкордонслужба України не формує державну політику щодо виїзду громадян у період воєнного стану. Про це повідомів начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю АДПСУ Валерій Бойко.

"Усі зміни в 57-му постанову Кабміну вносяться за поданням зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Так само, як були внесені такі категорії як виїзд спортсменів – ініціатором було Міністерство спорту, виїзд працівників морського транспорту – Міністерство інфраструктури тощо. По кожній категорії кожне відомство ініціює ці зміни перед урядом, і уряд ухвалює рішення щодо внесення цих змін", – пояснив Бойко.

Щодо глобального дозволу на виїзд за кордон для всіх чоловіків – це теж компетенція виключно уряду, зазначили в ДПСУ. Наразі не планується вносити зміни до правил перетину кордону.

Український прикордонник / Фото: Держприкордонслужба України

Як Арестович пропонує випускати чоловіків за кордон

На думку Арестовича, військовозобов’язаних чоловіків призовного віку треба відпускати за кордон, але частково. Він пропонує, аби чоловіки могли виїжджати за межі України терміном до 21 дня без будь-яких спеціальних документів, тобто маючи лише паспорт та позначку про військовий облік.

"Але він підписує у військкоматі зобов’язання, як тільки його належним чином повідомлять, що він має повернутися – повертається в країну в триденний термін або протягом тижня. Я думаю, цього достатньо, щоб приїхати з будь-якої точки світу", – розповів Арестович.

За його словами, у разі неповернення, держава має вважати такого чоловіка ухилянтом і поставити його на спеціальний "червоний" облік.

"Що з ним потім робити – після війни будемо вирішувати. Треба буде дивитися, скільки таких людей. Якщо їх буде два мільйони, це одна політика, якщо їх 20 тисяч, то зовсім інша", – сказав ексрадник ОП.

Арестович також пропонує, що якщо чоловіку треба виїхати за кордон на триваліший час, то можна поставити йому вимогу надавати відповідні документи. Наприклад, якщо йдеться про виїзд на 45 днів, чоловік повинен буде надати довідку про навчання, лікування, необхідність бути з родиною, спортивні змагання, бізнес-потреби тощо.

"Якщо йдеться про 60 днів і більше, то може додаватися ще один документ. Тобто все це можна розглянути, але загальний принцип має бути такий, що держава довіряє громадянину. Якщо людина порушила, наприклад, її випустили на 45 діб, вона пробула 60, але потім повернулася, то має надати пояснення. І наступного разу її вже не випускають за порушення. Або півроку не дають виїжджати", – розповів ексрадник ОП.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Все більше галасу! В Мережі скандал через законопроєкт щодо виїзду чоловіків за кордон за гроші

Скільки чоловіків можуть втекти за кордон і як цьому запобігти

За оцінками Арестовича, звісно, будуть чоловіки, які виїдуть за кордон і не повернуться до України, проте ця кількість не буде критичною.

"Я не думаю, що це буде масова втеча. Навіть, якщо 50 або 100 тисяч не повернеться. Значить ці люди обрали іншу долю. І тоді виникає питання, а навіщо вони нам потрібні такі в Україні взагалі? Суто історично, навіщо нам люди, які не хочуть її (Україну – ред.) захищати. Але все це спрацює лише комплексно", – сказав ексрадник ОП.

Він також зазначив, що перед частковим відкриття кордонів для чоловіків слід виправити мобілізаційну кадрову політику в ЗСУ. Йдеться про те, щоб чоловіки мали певність, що їх не спіймають на вулиці, не запхають до бусика і не повезуть до військкомату, а наступного ж дня – кудись під Бахмут.

"А що – він буде попереджений своєчасно, зможе впорядкувати свої справи, обрати бригаду, підрозділ, його використають за фахом, вправним чином навчать, він буде мати певні гарантії під час служби, буде ротуватися своєчасно. І, наприклад, через рік його будуть взагалі відпускати в цивільне життя з умовою, що його знову не мобілізують пів року", – припустив Арестович.

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