Кордон України перетнули понад 30 млн людей за 2023 рік: скільки повернулося додому

Український кордон перетнуло 30 мільйонів 100 тисяч людей за десять місяців 2023 року. У відсотковому співвідношенні напрямок перетину кордону був практично рівним. Не фіксувалося переваги виїзду чи повернення в Україну, на відміну від минулого року, коли громадяни масово виїжджали.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар Андрій Демченко на прессконференції в “Укрінформ”, передає ТСН.ua.

Протягом жовтня прикордонники оформили близько 2 мільйонів 900 тисяч осіб. Пасажиропотік у порівнянні з вереснем знизився на 7%.

“Півтора мільйона осіб з цієї кількості перетинали кордон на в'їзд в Україну. Тобто ми не бачимо ні переваги в'їзду, ні виїзду з України. 85% з тих, хто перетинав кордон - громадяни України”, — розповів Андрій Демченко.

Як і минулого року, понад 50% пасажиропотоку йде через кордон з Польщею. На 6% у порівнянні з 2022 роком збільшився транспортний потік. За десять місяців було оформлено 6 мільйонів 900 тисяч транспортних засобів на в'їзд та виїзд.

“Основна категорію тих, хто перетинає кордон, якщо говорити про громадян України, — це жінки, діти, люди похилого віку, в першу чергу мова про чоловіків старше 60 років”, — розповів Андрій Демченко.

Нагадаємо, щодня незаконно виїхати з України намагаються десятки чоловіків: не нехтують навіть “смертю” близьких. Прикордонники розповіли про схеми втікачів.

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