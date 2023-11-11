Звільнення лівого берега Херсонщини: експерт оцінив шанси ЗСУ

Останніми днями все більше з’являється інформації про наступ українських сил на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові аналітики стримано кажуть про успіхи ЗСУ на тому напрямку, вимагаючи інформаційної тиші.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов оцінив шанси на звільнення лівого берега Херсонщини.

"Там найбільш боєздатні підрозділи, а саме 7 повітряно-десантна дивізія з Херсонського напрямку перекинута на Запорізький напрямок у район Вербового. Внаслідок останніх успішних дій Збройних сил України, а це покращення тактичних позицій в районі Вербового і Роботино, підрозділи цієї дивізії відведені на доукомплектування. Підрозділи цієї дивізії прикривали відстань від Нової Каховки до Олешків. Наразі на лівому березі успішний характер контрбатарейної боротьби ЗСУ, який дозволяє мінімізувати зусилля російських окупаційних військ щодо подальшого видавлення українських підрозділів з лівого берега. Збройним силам України, за інформацією, яка є, вдалося закріпитися на декількох ділянках", - сказав він.

За даними експерта, ситуація на лівому березі Херсонської області дає можливість ЗСУ тримати під тотальним вогневим контролем всю окуповану територію. Там відстань 70 км до адміністративного кордону з Кримом.

"Ця відстань дозволяє працювати засобам ураження ЗСУ - йдеться про РСЗО плюс ствольна артилерія. Наразі відомо, що ЗСУ під прикриттям артилерійського вогню і масового використання безпілотних літальних апаратів здійснили низку успішних десантних операцій на лівому березі.Більше того - окупанти повідомляють про знищену автоколону, повідомляють, що кількість знищенох автотехніки - більше 10 одиниць. Кількість знищених окупантів наразі уточнюється. Але, за попередньою інформацією, це декілька десятків особового складу", - додав він.

Нагадаємо:

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готувалися форсувати Дніпро ще від липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

Аналітики повідомили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала цю інфромацію.

Вона наголосила, що "робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною", і закликала не поспішати, а довіряти військовим.

Аналітики повідомили, що ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка.

Активізувалися бої біля берегів Дніпра на півдні України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

"Україна надала більшого пріоритету операціям у цьому секторі, будуючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролювала від літа. Росія, ймовірно, була напоготові щодо можливих атак через річку, відколи вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому", – йдеться у повідомленні розвідників.

Напередодні військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що ЗСУ мають три плацдарми для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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