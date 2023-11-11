Чого очікувати від курсу долара найближчими днями: прогноз експерта

В Україні курс долара до 15 листопада перебуватиме у межах коридору. Купівля та продаж становитимуть від 36,70 до 37,90 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 37,10 до 37,90 грн/дол.

Такий прогноз зробив аналітик Олексій Козирєв.

За словами експерта, ситуація на міжбанку зараз стабільна і навряд чи змінюватиметься найближчим часом.

"Якщо дивитися на ситуацію на міжбанку, то вона дійсно зараз стабільна за рахунок дозаливки долара на ринку з боку НБУ через інтервенції... Я не бачу якихось проблем ні зі сплесками обсягів, ні з якимось глобальним збільшенням попиту. Він є, але не критичний".

Козирєв каже. що від 9 до 15 листопада НБУ витратить від 460 до 720 мільйонів доларів з резервів для підтримки гнучкого курсу: "Це не критична зараз сума".

"Якщо у цей період на міжбанку котирування долара будуть в межах від 35,90 до 36,30 грн/дол., то безготівковий курс євро буде від 37,76 до 38,95 грн/євро", - зазначив Козирєв.

Нагадаємо, Національний банк України встановив новий офіційний курс гривні до долара та євро на понеділок, 13 листопада.

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