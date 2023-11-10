Курс валют на 13 листопада: скільки коштуватиме долар після вихідних

Національний банк України встановив новий офіційний курс гривні до долара та євро на понеділок, 13 листопада.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Курс долара встановлений на рівні 36,08 грн/дол. Таким чином гривня послабилася на 4 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Курс євро на понеділок встановлений на рівні 38,54 грн/євро. Таким чином гривня послабшала на 2 копійки порівняно з сьогоднішньою ціною.

Основні курси валют на 13 листопада 2023 р. від НБУ:

1 долар – 36,0779 грн;

1 євро – 38,5420;

1 польський злотий – 8,7107;

1 фунт стерлінгів – 44,0944;

1 шведська крона – 3,3124;

1 швейцарський франк – 39,9977.

На міжбанківському ринку сьогодні, 10 листопада, курс долара коливався на рівні 36,12/36,14 грн/дол., євро – 38,61/38,62 грн/євро.

За даними сайту "Мінфін", в обмінниках долар торгується за 37,70−37,76 грн, євро — 40,20−40,35 грн.

Раніше начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що буде з курсом долара у листопаді.

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