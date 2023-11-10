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Курс валют на 13 листопада: скільки коштуватиме долар після вихідних

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Курс валют на 13 листопада: скільки коштуватиме долар після вихідних

НБУ встановив офіційний курс валют на 13 листопада

Курси долара і євро дещо зросли.

Національний банк України встановив новий офіційний курс гривні до долара та євро на понеділок, 13 листопада.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара встановлений на рівні 36,08 грн/дол. Таким чином гривня послабилася на 4 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Курс євро на понеділок встановлений на рівні 38,54 грн/євро. Таким чином гривня послабшала на 2 копійки порівняно з сьогоднішньою ціною.

Основні курси валют на 13 листопада 2023 р. від НБУ:

  • 1 долар – 36,0779 грн;
  • 1 євро – 38,5420;
  • 1 польський злотий – 8,7107;
  • 1 фунт стерлінгів – 44,0944;
  • 1 шведська крона – 3,3124;
  • 1 швейцарський франк – 39,9977.

На міжбанківському ринку сьогодні, 10 листопада, курс долара коливався на рівні 36,12/36,14 грн/дол., євро – 38,61/38,62 грн/євро.

За даними сайту "Мінфін", в обмінниках долар торгується за 37,70−37,76 грн, євро — 40,20−40,35 грн.

Раніше начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що буде з курсом долара у листопаді.

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Дата публікації
Перегляди
317
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