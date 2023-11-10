Курс валют на 13 ноября: сколько будет стоить доллар после выходных

Курсы доллара и евро несколько выросли.
Национальный банк Украины установил новый официальный курс гривны по отношению к доллару и евро на понедельник, 13 ноября.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Курс доллара установлен на уровне 36,08 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.
Курс евро на понедельник установлен на уровне 38,54 грн/евро. Таким образом, гривна ослабела на 2 копейки по сравнению с сегодняшней ценой.
Основные курсы валют на 13 ноября 2023 г. от НБУ:
- 1 доллар – 36,0779 грн;
- 1 евро – 38,5420;
- 1 польский злотый – 8,7107;
- 1 фунт стерлингов – 44,0944;
- 1 шведская крона – 3,3124;
- 1 швейцарский франк – 39,9977.
На межбанковском рынке сегодня, 10 ноября, курс доллара колебался на уровне 36,12/36,14 грн/долл., евро – 38,61/38,62 грн/евро.
По данным сайта "Минфин", в обменниках доллар торгуется за 37,70-37,76 грн, евро — 40,20-40,35 грн.
Ранее начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что будет с курсом доллара в ноябре.
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