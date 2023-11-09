Верховная Рада утвердила бюджет на 2024 год: главные цифры

В частности, средний курс гривны в бюджете заложен на уровне 40,7 грн за дол.
Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет Украины на 2024 год и утвердила его в целом.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, опубликовав результаты голосования 9 ноября в Сети.
Свои голоса за бюджет Украины на 2024 год отдали 276 народных депутатов. Против был всего один народный избранник. Еще 25 – не голосовали, а 22 – воздержались.
Результаты голосования за бюджет-2024
Главные цифры бюджета-2024
- Доходы в бюджете-2024 заложены на уровне 1,768 трлн. грн,
- расходы бюджета – 3,35 трлн грн,
- дефицит государственного бюджета составляет 1,57 трлн. грн,
- внешние заимствования будут достигать 41 млрд дол.
- прогноз реального уровня ВВП – 4,6%,
- прогноз по инфляции – 9,7%,
- средний курс гривны за год прогнозируется на уровне 40,7 грн/долл.
Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал главные приоритеты бюджета на 2024 год. Среди них – оборона и победа Украины. Все средства налогоплательщиков будут дальше направляться исключительно на обеспечение Сил обороны.
Напомним, в первом чтении Рада приняла бюджет-2024 на заседании 19 октября. Народные избранники предусмотрели увеличение финансирования армии и обороны.
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