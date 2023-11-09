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Верховная Рада утвердила бюджет на 2024 год: главные цифры

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Верховная Рада утвердила бюджет на 2024 год: главные цифры

Результаты голосования за госбюджет-2024 / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

В частности, средний курс гривны в бюджете заложен на уровне 40,7 грн за дол.

Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет Украины на 2024 год и утвердила его в целом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, опубликовав результаты голосования 9 ноября в Сети.

Свои голоса за бюджет Украины на 2024 год отдали 276 народных депутатов. Против был всего один народный избранник. Еще 25 – не голосовали, а 22 – воздержались.

Результаты голосования за бюджет-2024

Результаты голосования за госбюджет-2024 / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результаты голосования за госбюджет-2024 / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Главные цифры бюджета-2024

  • Доходы в бюджете-2024 заложены на уровне 1,768 трлн. грн,
  • расходы бюджета – 3,35 трлн грн,
  • дефицит государственного бюджета составляет 1,57 трлн. грн,
  • внешние заимствования будут достигать 41 млрд дол.
  • прогноз реального уровня ВВП – 4,6%,
  • прогноз по инфляции – 9,7%,
  • средний курс гривны за год прогнозируется на уровне 40,7 грн/долл.

Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал главные приоритеты бюджета на 2024 год. Среди них – оборона и победа Украины. Все средства налогоплательщиков будут дальше направляться исключительно на обеспечение Сил обороны.

Напомним, в первом чтении Рада приняла бюджет-2024 на заседании 19 октября. Народные избранники предусмотрели увеличение финансирования армии и обороны.

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Дата публикации
Просмотры
1477
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