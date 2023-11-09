Атака РФ на судно под флагом Либерии в порту Одесчины: погиб украинец

Украинец погиб во время атаки, исполняя служебные обязанности.

В среду, 8 ноября, Россия атаковала порт в Одесской области. Под удар попало судно под флагом Либерии – погиб лоцман. Мужчина был украинцем.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, лоцман являлся работником Администрации морских портов. Еще один работник порта получил ранения.

"Ранения не критичны, вероятнее всего, баротравма. То, что касается состояния здоровья членов экипажа, госпитализировали только одного, остальные — получили помощь на месте и остались в составе экипажа на борту судна. Само судно получило достаточно значительные повреждения", — рассказала она.

Впоследствии в Администрации морских портов Украины проинформировали, что в результате вражеской атаки во время исполнения служебных обязанностей погиб лоцман 1-го класса Сергей Сурин. Ему было 43 года.

"С 43-х лет своей жизни Сергей 15 лет отдал чрезвычайно ответственной и сложной профессии лоцмана, став специалистом высокого уровня, при этом оставаясь добрым и невероятно скромным человеком. Он всегда выручал коллектив, профессионально выполняя срочные и сверхсложные задачи. В нашей памяти Сергей навсегда останется надежным другом, дружелюбным коллегой, настоящим профессионалом своего дела", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября во время атаки российская ракета повредила гражданское судно в порту Одесской области.

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