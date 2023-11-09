Взрывы и "прилеты": как прошла ночь в регионах Украины

Ночь, 7 ноября, в ряде областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки – 21 обстрелов (219 взрывов). Взрывы в Корюковском, Новгород-Северском и Черниговском районах.

В с.Медведевка Семеновской громады из-за обстрелов повреждены 4 дома. Также поздно вечером враг обстрелял город Семеновку – повреждены админздания, гаражи, библиотека, жилые дома, линии электропередач. Обошлось без жертв.

Сумщина: ночью россияне совершили минометный обстрел Путивльской громады (2 взрыва).

Вчера в течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов – из минометов, артиллерии, РСЗО, АГС и FPV дрон (1 взрыв). Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Путивльская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская громады. Без последствий.

Запорожская область: за прошедшие сутки россияне нанесли 131 удар по 20 населенным пунктам области.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Малую Токмачку, Темировку и Роботино, а также осуществили 21 БПЛА-атаку по Новоданиловке, Красному, Малиновке, Малой Токмачке, Левадному, Луговскому, Новопавловке и Малым Щербакам.

По территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новодаровки, Волшебного, Полтавки, Левадного, Малиновки, Луговского, Роботиного, Каменского, Пятихаток, Малых Щербаков, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 107 артударов.

Поступили 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: ночью защитники из ПВК "Восход" уничтожили в области ракету агрессора. Сбили ее над Днепровским районом.

Не прекращаются обстрелы Никопольщины. Из тяжелой артиллерии окупанты ударили по Марганецкой громады. Погибших и раненых нет.

Восемь раз в течение вчерашнего дня агрессор атаковал Никопольский район. Целил дронами-камикадзе и артиллерией.

Под удар попали сам Никополь, Мировская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

Раненый 39-летний мужчина. Он в удовлетворительном состоянии, будет лечиться дома.

Повреждены админздание и инфраструктурный объект, 14 частных домов, 13 хозяйственных построек, 3 авто, линии электропередач.

Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам.

На Купянском направлении противник провел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, где украинские защитники отразили 6 раз атак противника.

В пгт. Купянск-Узловой Купянского района в результате обстрелов повреждена транспортная гражданская инфраструктура.

В пгт. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 4 частных дома, 6 хозяйственных построек, 1 гараж. Пострадавших нет.

В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден жилой дом и здание детского сада.

В с. Изюмское Изюмского района в результате артобстрела погиб гражданский мужчина 1975 г.р.

Луганщина: вчера россияне пытались атаковать Новоегоровку, однако все их попытки были отбиты.

Из минометов и артиллерии враг попал по Белогоровке и Невскому.

За сутки противник совершил 124 обстрела (555 снарядов).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 18 обстрелов.

Повреждены 15 жилых домов (из них 2 – многоквартирные), помещение исправительной колонии, 5 гаражей, школа, грузовой автомобиль, 2 гражданских автомобиля.

За сутки в Донецкой области: 2 погибших и 1 ранен.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по открытой территории возле с. Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Одесчина: враг ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из Одесских портов из самолетов тактической авиации в Черном море.

Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт. 3 члена экипажа — граждане Филиппин — ранены, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 85 обстрелов (529 снарядов), из них по г. Херсон — 3 артиллерийских обстрела (8 снарядов).

Россияне попали в районы 26 населенных пунктов области, сотовую башню и пункт несокрушимости в Бериславском районе.

Днем оккупанты ударили по Днепровскому району г. Херсон. Пострадал 56-летний мужчина. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

В Широкой Балке из-за мины, оставленной россиянами, пострадал человек. На взрывчатку 41-летний мужчина наткнулся, когда пас скот. В результате детонации он получил взрывную травму и обломочное ранение ноги. Потерпевшего госпитализировали.

Всего за сутки по области 2 человека получили ранения.

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