Из громад заберут военные налоги на оборону: Рада приняла законопроект

В среду, 8 ноября, Парламент одобрил во втором чтении законопроект №10037 о военном НДФЛ. Таким образом, военные налоги с местных громад направят в государственный бюджет на оборону.

Соответствующее решение было принято во время заседания.

За принятие закона проголосовали 253 народных депутата.

Народный депутат Ярослав Железняк пояснил, что с 1 октября по 31 декабря 2023 года "военное НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%:

ДСЗИ на дроны (13 млрд грн),

Минобороны по закупке артиллерийских систем (13 млрд грн).

В от 1 января и до 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, "военное НДФЛ" распределяется в следующих пропорциях:

45% — ДСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн)

45% – Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн)

10% – распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что правительство будет дальше помогать регионам. У громады будут направлены дополнительные 62 млрд грн.

"Местные бюджеты в 2024 году все равно получат от налога на доходы физлиц больше, чем они получали в 2021 году. В регионы будут направлены дополнительные 62 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Это позволит громадам закрывать все необходимые и первоочередные потребности", — написал он и поблагодарил парламентариев за принятое решение.

Напомним, 17 октября Верховная Рада провалила голосование по законопроекту №10037. Для принятия проекта в Раде не хватило трех голосов.

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