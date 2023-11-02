Тероборона "минуснула" катер с оккупантами (видео)

Украинские защитники перевели судно врага в режим погружения.
Бойцы 123-й бригады терробороны ВСУ уничтожили российский катер с оккупантами, пытавшимися сбежать от украинских защитников.
Об этом сообщил СтратКом ВСУ и выложил видео.
В заявлении говорится, что российские войска на катере пытались выйти на максимальную скорость бегства.
"Бойцы 123-й бригады терробороны ВСУ перевели их в режим глиссования, с последующим погружением", – отмечается в сообщении.
На видео атаки по вражескому катеру виден момент прицельного попадания.
К слову, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на 2 ноября, с начала полномасштабной войны в Украине российские захватчики потеряли 20 своих кораблей и катеров, а также одну подлодку.
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