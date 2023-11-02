Тероборона "мінуснула" катер з окупантами (відео)

Бійці 123-ї бригади тероборони ЗСУ знищили російський катер з окупантами, які намагалися втекти від українських захисників.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ та виклав відео.

У заяві йдеться, що російські війська на катері намагалися вийти на максимальну швидкість втечі.

"Бійці 123-ої бригади тероборони ЗСУ перевели їх в режим глісування, з подальшим зануренням", – зазначається в повідомленні.

На відео атаки по ворожому катеру видно момент прицільного влучання.

ЗСУ знищили катер з окупантами і зняли це на відео

До слова, за інформацією Генштабу ЗСУ станом на 2 листопада, від початку повномасштабної війни в Україні російські загарбники втратили 20 своїх кораблів та катерів, а також один підводний човен.

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