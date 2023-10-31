ВСУ сожгли вражеский "Метеорит" на Авдеевском направлении: яркое видео

Бойцы 47-й ОМБр на Авдеевском направлении уничтожили российскую реактивную самоходную установку разминирования "Метеорит" и показали видео удара.

Соответствующий ролик опубликовали воины 47-й ОМБр.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили на Авдеевском направлении российскую УР-77 "Метеорит" – самоходную реактивную установку разминирования – и зафиксировали этот момент на видео.

"Подтверждением этому является видео с очков операторов роты ударных БпЛА", – говорится в заявлении.

На выложенных кадрах отчетливо виден момент удара по вражескому "Метеориту": установка взрывается и ее охватывает пламя. С места атаки высоко в небо валит серый дым.

Бойцы 47-й ОМБр показали видео удара по российскому "Метеориту"

К слову, по данным ВСУ, во время всего осеннего наступления оккупантов под Авдеевкой они понесли огромные потери – более 6500 бойцов.

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