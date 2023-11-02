Как дожить до 116 лет: секрет долголетия испанской бабушки

Ученые предложили старейшей бабушке мира пройти тестирование, чтобы раскрыть секрет ее долголетия. На что она согласилась. Ученые очень удивлены тем фактом, что бабушка, несмотря на возраст, чувствует себя хорошо и практически не имеет отклонений по здоровью, пишет The Independent.

Какой секрет долголетия испанской «супербабушки»

Мария Браньяс, являющаяся рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса, родилась в 1907 году в Сан-Франциско. Когда ей было восемь лет, семья переехала в испанский город Каталония. В соцсетях женщина известна как «суперкаталонская бабушка», которая последние 22 года проживает в доме престарелых.

Исследователи уговорили женщину пройти тестирование, чтобы помочь им понять, какие болезни могут быть связаны непосредственно со старостью. Однако, несмотря на возраст, у самой женщины нет серьезных проблем со здоровьем. Разве что возрастные проблемы, связанные со слухом и опорно-двигательным аппаратом. К тому же женщина имеет отличную память.

«Бабушка имеет совершенно ясное мышление. Она может назвать в деталях эпизоды из своей жизни, даже когда ей было четыре года. И у нее нет проблем с сердцем и сосудами, как обычно у пожилых людей этого возраста», – рассказывает ученый Манель Эстеллер.

Хотя сама Браньяс прожила нелегкую жизнь. Отмечается, что бабушка пережила землетрясение, две мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемию испанского гриппа и переболела коронавирусом. Поэтому ученые хотят разобраться с этим феноменом, предполагая, что его биологический возраст значительно моложе хронологического.

У женщины часто спрашивают, в чем секрет ее долгой жизни, и она объясняет это следующим образом. Бабушка говорит, что имеет хорошие крепкие связи с семьей и друзьями, находится в покое, контактирует с природой. У нее отсутствуют проблемы, во всем царит порядок, женщина не испытывает сожаления, не общается с токсичными людьми и получает от жизни как можно больше позитива.

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