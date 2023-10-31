9 продуктов, которые спасут вашу жизнь

Какие продукты нужно включить в свой рацион, чтобы предотвратить болезни сердца и сосудов.
Сердечно-сосудистые болезни – это одна из самых распространенных причин смерти в мире. А питание играет ключевую роль в снижении риска появления болезней сердца. Если включить несколько продуктов в свой рацион, можно сохранить здоровье сердца и сосудов на долгие годы. Рассказываем, какие продукты нужно есть, чтобы ваше сердце было здоровым, а сосуды крепкими и эластичными.
Раньше мы писали, как приготовить полезные печеные яблоки.
Что нужно есть для здоровья сердца
- Оливковое масло. Этот продукт содержит полиненасыщенные жиры, снижающие уровень «плохого» холестерина в крови. Также в оливковом масле есть антиоксиданты, защищающие сосуды от повреждения.
- Морская рыба. Жирные виды рыбы – лосось, скумбрия, треска, включают в себя жирные кислоты омега-3. Которые способствуют нормированию АД и препятствуют образованию тромбов в сосудах.
- Овощи, фрукты и ягоды. Яблоки, цитрусовые, брокколи и шпинат особенно полезны, так как богаты антиоксидантами, волокнами и минералами, которые помогают снижать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
- Орехи и семечки. Эти продукты богаты здоровыми жирами растительного происхождения, волокна и антиоксиданты. Они снижают уровень холестерина и нивелируют воспалительные процессы в организме.
- Цельнозерновые продукты. Пшеница, овес и ячмень имеют в своем составе волокна, которые нормируют высокое давление и защищают от тромбообразования.
- Чеснок. Содержит соединения, улучшающие эластичность сосудов и способные снизить высокое кровяное давление.
- Черный шоколад с содержанием какао 70% и более улучшает здоровье сердца благодаря антиоксидантам и флавоноидам, способным останавливать воспалительные процессы в организме.
- Зеленый чай включает в себя высокую долю антиоксидантов, защищающих организм от образования свободных радикалов, останавливая риск заболевания раком. Чай также помогает снизить риск возникновения болезней сердца.
- Фасоль. Все виды фасоли оказывают положительное влияние на здоровье сердца. Этот продукт богат клетчаткой, которая способна снижать уровень холестерина и предотвратить образование бляшек.
Следует помнить, что нужно соблюдать разнообразное и здоровое питание, вести активный образ жизни, включая физические нагрузки. Также необходимо консультироваться с врачами, если есть противопоказания к тем или иным продуктам питания, чтобы не навредить своему здоровью.
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