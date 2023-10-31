9 продуктів, які врятують ваше життя

Які продукти потрібно включити до свого раціону, щоб запобігти хворобам серця і судин.

Серцево-судинні хвороби – це одна з найпоширеніших причин смерті у світі. А харчування відіграє ключову роль у зниженні ризику появи хвороб серця. Якщо включити декілька продуктів до свого раціону, то можна зберегти здоров’я серця і судин на довгі роки. Розповідаємо, які продукти потрібно їсти, щоб ваше серце було здоровим, а судини – міцними й еластичними.

Раніше ми писали, як приготувати корисні печені яблука.

Що потрібно їсти для здоров'я серця

Оливкова олія. Цей продукт містить поліненасичені жири, які знижують рівень «поганого» холестерину в крові. Також в оливковій олії є антиоксиданти, які захищають судини від пошкодження.

Цей продукт містить поліненасичені жири, які знижують рівень «поганого» холестерину в крові. Також в оливковій олії є антиоксиданти, які захищають судини від пошкодження. Морська риба. Жирні види риби – лосось, скумбрія, тріска – містять у собі жирні кислоти омега-3, які сприяють унормуванню артеріального тиску та перешкоджають утворенню тромбів у судинах.

Жирні види риби – лосось, скумбрія, тріска – містять у собі жирні кислоти омега-3, які сприяють унормуванню артеріального тиску та перешкоджають утворенню тромбів у судинах. Овочі, фрукти та ягоди. Яблука, цитрусові, броколі та шпинат є особливо корисними, оскільки багаті на антиоксиданти, волокна й мінерали, що допомагають знижувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Яблука, цитрусові, броколі та шпинат є особливо корисними, оскільки багаті на антиоксиданти, волокна й мінерали, що допомагають знижувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Горіхи й насіння. Ці продукти багаті на здорові жири рослинного походження, волокна та антиоксиданти. Вони знижують рівень холестерину і нівелюють запальні процеси в організмі.

Ці продукти багаті на здорові жири рослинного походження, волокна та антиоксиданти. Вони знижують рівень холестерину і нівелюють запальні процеси в організмі. Цільнозернові продукти. Пшениця, овес та ячмінь мають у своєму складі волокна, які унормовують високий тиск і захищають від тромбоутворення.

Пшениця, овес та ячмінь мають у своєму складі волокна, які унормовують високий тиск і захищають від тромбоутворення. Часник. Містить сполуки, які покращують еластичність судин і здатні знизити високий кров’яний тиск.

Містить сполуки, які покращують еластичність судин і здатні знизити високий кров’яний тиск. Чорний шоколад з вмістом какао 70% і більше покращує здоров’я серця завдяки антиоксидантам і флавоноїдам, які здатні зупиняти запальні процеси в організмі.

з вмістом какао 70% і більше покращує здоров’я серця завдяки антиоксидантам і флавоноїдам, які здатні зупиняти запальні процеси в організмі. Зелений чай містить у собі високу частку антиоксидантів, які захищають організм від утворення вільних радикалів, зупиняючи ризик захворювання на рак. Чай також допомагає знизити ризик появи хвороб серця.

містить у собі високу частку антиоксидантів, які захищають організм від утворення вільних радикалів, зупиняючи ризик захворювання на рак. Чай також допомагає знизити ризик появи хвороб серця. Квасоля. Всі види квасолі позитивно впливають на здоров’я серця. Цей продукт багатий на клітковину, яка здатна знижувати рівень холестерину і запобігати утворенню бляшок.

Варто пам’ятати, що потрібно дотримуватися різноманітного та здорового харчування, вести активний спосіб життя, включно з фізичними навантаженнями. Також необхідно консультуватися з лікарями, якщо є протипоказання до тих чи інших продуктів харчування, аби не нашкодити своєму здоров’ю.

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