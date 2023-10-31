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9 продуктів, які врятують ваше життя

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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9 продуктів, які врятують ваше життя

Що потрібно їсти для здоров'я серця / Фото: pixabay.com

Які продукти потрібно включити до свого раціону, щоб запобігти хворобам серця і судин.

Серцево-судинні хвороби – це одна з найпоширеніших причин смерті у світі. А харчування відіграє ключову роль у зниженні ризику появи хвороб серця. Якщо включити декілька продуктів до свого раціону, то можна зберегти здоров’я серця і судин на довгі роки. Розповідаємо, які продукти потрібно їсти, щоб ваше серце було здоровим, а судини – міцними й еластичними.

Раніше ми писали, як приготувати корисні печені яблука.

Що потрібно їсти для здоров'я серця

  • Оливкова олія. Цей продукт містить поліненасичені жири, які знижують рівень «поганого» холестерину в крові. Також в оливковій олії є антиоксиданти, які захищають судини від пошкодження.
  • Морська риба. Жирні види риби – лосось, скумбрія, тріска – містять у собі жирні кислоти омега-3, які сприяють унормуванню артеріального тиску та перешкоджають утворенню тромбів у судинах.
  • Овочі, фрукти та ягоди. Яблука, цитрусові, броколі та шпинат є особливо корисними, оскільки багаті на антиоксиданти, волокна й мінерали, що допомагають знижувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
  • Горіхи й насіння. Ці продукти багаті на здорові жири рослинного походження, волокна та антиоксиданти. Вони знижують рівень холестерину і нівелюють запальні процеси в організмі.
  • Цільнозернові продукти. Пшениця, овес та ячмінь мають у своєму складі волокна, які унормовують високий тиск і захищають від тромбоутворення.
  • Часник. Містить сполуки, які покращують еластичність судин і здатні знизити високий кров’яний тиск.
  • Чорний шоколад з вмістом какао 70% і більше покращує здоров’я серця завдяки антиоксидантам і флавоноїдам, які здатні зупиняти запальні процеси в організмі.
  • Зелений чай містить у собі високу частку антиоксидантів, які захищають організм від утворення вільних радикалів, зупиняючи ризик захворювання на рак. Чай також допомагає знизити ризик появи хвороб серця.
  • Квасоля. Всі види квасолі позитивно впливають на здоров’я серця. Цей продукт багатий на клітковину, яка здатна знижувати рівень холестерину і запобігати утворенню бляшок.

Варто пам’ятати, що потрібно дотримуватися різноманітного та здорового харчування, вести активний спосіб життя, включно з фізичними навантаженнями. Також необхідно консультуватися з лікарями, якщо є протипоказання до тих чи інших продуктів харчування, аби не нашкодити своєму здоров’ю.

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Дата публікації
Перегляди
1420
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