Як запекти яблука в духовці без начинки, як приготувати з сиром, корицею, медом

Чому потрібно їсти печені яблука, запікаємо яблука без нічого, з сиром, медом, корицею
Чому печені яблука такі корисні
Під час запікання яблука зберігають усі вітаміни та мінерали, які є у свіжих плодів. Це вітаміни груп A, В, С, Е, Н, РР, залізо, калій, кальцій, магній, а також фосфор, мідь, нікель інше.
Печені яблука ще корисніші за свіжі, тому що :
- покращують роботу шлунково-кишкового тракту, підходять людям з дисбактеріозом, їх варто вживати при холециститі,
- пектин, який утворюється при запіканні, виводить зайвий холестерин,
- нормалізують роботу печінки та нирок,
- сприяють відновленню складу крові й лімфи,
- зміцнюють імунітет,
- очищають організм від шлаків і токсинів,
- знижують ризик виникнення інфарктів і інсультів.
Печені яблука м'якші за свіжі, їх можна вживати людям із виразкою шлунка чи проблемами зі зубами, варто їсти під час схуднення.
Як запекти яблука в духовці, мікрохвильовій печі
Запеченими яблуками можна замінити солодощі та десерти, навіть якщо запікати яблука без нічого.
Як правильно запекти яблука без нічого в духовці, мікрохвильовій печі
- Для цього вимийте цілі плоди, видаліть з них серцевину, покладіть на деко.
- Поставте деко разом з яблуками в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів.
- Так само готуються яблука в мікрохвильовці, збільшиться лише до 20 хвилин час приготування.
Печені яблука з начинкою - з сиром, родзинками, медом
Комбінувати начинку можна по різному
Як запекти яблука з сиром
Інгредієнти:
- яблука - 4 шт.,
- родзинки – 2 ст. л,
- сир середньої жирності – 120 г,
- вершкове масло - кусочок,
- мед – 1 ст. л.
Запікаємо яблука з сиром
- Яблука очистимо від серединок, при цьому протикати їх наскрізь не можна.
- Родзинки замочити гарячою водою.
- Для начинки слід змішати мед, сир та родзинки,
- Потім цією сумішшю потрібно начинити плоди.
- Щоб десерт вийшов ніжнішим, зверху на кожне яблучко помістити невеликий шматочок вершкового масла.
- Фрукти потрібно викласти в форму для випічки та відправити в духовку на пів години, температура повинна бути не вище 180 градусів.
Готовність страви можна перевіряти зубочисткою.
Яблука, запечені з корицею та медом
Інгредієнти:
- яблука - 2 шт.,
- мед - 1 ст.л,
- кориця - 1 ч.л
- вершкове масло - 10 г.
Запікаємо яблука з корицею
- Яблука помити, розрізати на половинки. Видалити з кожної половинки серцевину.
- Викласти яблука у жаростійку форму. Посипати корицею та полити медом.
- Зверху покласти по невеликому шматочку вершкового масла.
- Зверху можна накрити форму з яблуками фольгою і поставити у розігріту до 180°C духовку на 30 хвилин.
- Періодично потрібно перевіряти яблука на готовність.
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