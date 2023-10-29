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Як запекти яблука в духовці без начинки, як приготувати з сиром, корицею, медом

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1236
Час на прочитання
2 хв
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Як запекти яблука в духовці без начинки, як приготувати з сиром, корицею, медом

Як запекти яблука

Чому потрібно їсти печені яблука, запікаємо яблука без нічого, з сиром, медом, корицею

Чому печені яблука такі корисні

Під час запікання яблука зберігають усі вітаміни та мінерали, які є у свіжих плодів. Це вітаміни  груп A, В, С, Е, Н, РР, залізо, калій, кальцій, магній, а також фосфор, мідь, нікель інше.

Печені яблука ще корисніші за свіжі, тому що :

  • покращують роботу шлунково-кишкового тракту, підходять людям з дисбактеріозом, їх варто вживати при холециститі,
  • пектин, який утворюється при запіканні, виводить зайвий холестерин,      
  • нормалізують роботу печінки та нирок,
  • сприяють відновленню складу крові й лімфи,
  • зміцнюють імунітет,
  • очищають організм від шлаків і токсинів,
  • знижують ризик виникнення інфарктів і інсультів.

Печені яблука м'якші за свіжі, їх можна вживати людям із виразкою шлунка чи проблемами зі зубами, варто їсти під час схуднення.

Як запекти яблука в духовці, мікрохвильовій печі

Запеченими яблуками можна замінити солодощі та десерти, навіть якщо запікати яблука без нічого.

Як правильно запекти яблука без нічого в духовці, мікрохвильовій печі

  • Для цього вимийте цілі плоди, видаліть з них серцевину, покладіть на деко.
  • Поставте деко разом з яблуками в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів.
  • Так само готуються яблука в мікрохвильовці, збільшиться лише до 20 хвилин час приготування.

Печені яблука з начинкою - з сиром, родзинками, медом

Комбінувати начинку можна по різному

Як запекти яблука з сиром

Інгредієнти:

  • яблука - 4 шт.,
  • родзинки – 2 ст. л,
  • сир середньої жирності – 120 г,
  •  вершкове масло - кусочок,
  • мед – 1 ст. л.

Запікаємо яблука з сиром

  • Яблука очистимо від серединок, при цьому протикати їх наскрізь не можна.
  • Родзинки замочити гарячою водою.
  • Для начинки слід змішати мед, сир та родзинки,
  • Потім цією сумішшю потрібно начинити плоди.
  • Щоб десерт вийшов ніжнішим, зверху на кожне яблучко помістити невеликий шматочок вершкового масла.
  • Фрукти потрібно викласти в форму для випічки та відправити в духовку на пів години, температура повинна бути не вище 180 градусів.

Готовність страви можна перевіряти зубочисткою.

Яблука, запечені з корицею та медом

Інгредієнти:

  • яблука - 2 шт.,
  • мед - 1 ст.л,
  • кориця - 1 ч.л
  • вершкове масло - 10 г.

Запікаємо яблука з корицею

  • Яблука помити, розрізати на половинки. Видалити з кожної половинки серцевину.
  • Викласти яблука у жаростійку форму. Посипати корицею та полити медом.
  • Зверху покласти по невеликому шматочку вершкового масла.
  • Зверху можна накрити форму з яблуками фольгою і поставити  у розігріту до 180°C духовку на 30 хвилин.
  • Періодично потрібно перевіряти яблука на готовність.

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Дата публікації
Перегляди
1236
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