Як запекти яблука в духовці без начинки, як приготувати з сиром, корицею, медом

Чому потрібно їсти печені яблука, запікаємо яблука без нічого, з сиром, медом, корицею

Чому печені яблука такі корисні

Під час запікання яблука зберігають усі вітаміни та мінерали, які є у свіжих плодів. Це вітаміни груп A, В, С, Е, Н, РР, залізо, калій, кальцій, магній, а також фосфор, мідь, нікель інше.

Печені яблука ще корисніші за свіжі, тому що :

покращують роботу шлунково-кишкового тракту, підходять людям з дисбактеріозом, їх варто вживати при холециститі,

пектин, який утворюється при запіканні, виводить зайвий холестерин,

нормалізують роботу печінки та нирок,

сприяють відновленню складу крові й лімфи,

зміцнюють імунітет,

очищають організм від шлаків і токсинів,

знижують ризик виникнення інфарктів і інсультів.

Печені яблука м'якші за свіжі, їх можна вживати людям із виразкою шлунка чи проблемами зі зубами, варто їсти під час схуднення.

Як запекти яблука в духовці, мікрохвильовій печі

Запеченими яблуками можна замінити солодощі та десерти, навіть якщо запікати яблука без нічого.

Як правильно запекти яблука без нічого в духовці, мікрохвильовій печі

Для цього вимийте цілі плоди, видаліть з них серцевину, покладіть на деко.

Поставте деко разом з яблуками в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів.

Так само готуються яблука в мікрохвильовці, збільшиться лише до 20 хвилин час приготування.

Печені яблука з начинкою - з сиром, родзинками, медом

Комбінувати начинку можна по різному

Як запекти яблука з сиром

Інгредієнти:

яблука - 4 шт.,

родзинки – 2 ст. л,

сир середньої жирності – 120 г,

вершкове масло - кусочок,

мед – 1 ст. л.

Запікаємо яблука з сиром

Яблука очистимо від серединок, при цьому протикати їх наскрізь не можна.

Родзинки замочити гарячою водою.

Для начинки слід змішати мед, сир та родзинки,

Потім цією сумішшю потрібно начинити плоди.

Щоб десерт вийшов ніжнішим, зверху на кожне яблучко помістити невеликий шматочок вершкового масла.

Фрукти потрібно викласти в форму для випічки та відправити в духовку на пів години, температура повинна бути не вище 180 градусів.

Готовність страви можна перевіряти зубочисткою.

Яблука, запечені з корицею та медом

Інгредієнти:

яблука - 2 шт.,

мед - 1 ст.л,

кориця - 1 ч.л

вершкове масло - 10 г.

Запікаємо яблука з корицею

Яблука помити, розрізати на половинки. Видалити з кожної половинки серцевину.

Викласти яблука у жаростійку форму. Посипати корицею та полити медом.

Зверху покласти по невеликому шматочку вершкового масла.

Зверху можна накрити форму з яблуками фольгою і поставити у розігріту до 180°C духовку на 30 хвилин.

Періодично потрібно перевіряти яблука на готовність.

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