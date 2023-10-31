Израиль начал бой с боевиками ХАМАСа в подземных тоннелях Газы - Reuters

По данным издания, многие заложники ХАМАСа удерживаются в тоннелях.

Израиль заявил, что ЦАХАЛ атаковал ХАМАС в большой сети туннелей боевиков под палестинским анклавом Газа.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Также читайте Рады ли в Израиле видеть Зеленского с визитом: ответил посол

"За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛа нанесли удары по примерно 300 целям, в том числе по противотанковым ракетным и пусковым установкам под шахтами, а также по военным объектам в подземных тоннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - сказано в сообщении.

В ответ боевики ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем.

"Солдаты уничтожили террористов и направили воздушные силы в режиме реального времени на удары по целям и инфраструктуре террористов", - заявили израильские военные.

Авторы издания отмечают, что тоннели являются главной целью Израиля, чтобы уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

По данным информационного агентства, многие заложники ХАМАСа удерживаются в тоннелях.

Напомним, ранее мы опубликовали истории резервистов ЦАХАЛа, рассказавших о миссии на границе с Ливаном.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.