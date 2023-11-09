Верховна Рада затвердила бюджет на 2024 рік: головні цифри

Зокрема, середній курс гривні в бюджеті закладений на рівні 40,7 грн за дол.

Верховна Рада проголосувала за державний бюджет України на 2024 рік і затвердила його в цілому.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши результати голосування 9 листопада в Мережі.

Свої голоси за бюджет України на 2024 рік віддали 276 народних депутатів. Проти був усього один народний обранець. Ще 25 – не голосували, а 22 – утрималися.

Результати голосування за бюджет-2024

Результати голосування за держбюджет-2024 / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Головні цифри бюджету-2024

Доходи в бюджеті-2024 закладені на рівні 1,768 трлн грн,

видатки бюджету – 3,35 трлн грн,

дефіцит державного бюджету становить 1,57 трлн грн,

зовнішні запозичення сягатимуть 41 млрд дол,

прогноз реального рівня ВВП – 4,6%,

прогноз щодо інфляції – 9,7%,

середній курс гривні за рік прогнозується на рівні 40,7 грн за дол.

До слова, раніше прем’єр Денис Шмигаль назвав головні пріоритети бюджету на 2024 рік. Серед них – оборона та перемога України. Всі кошти платників податків надалі скеровуватимуться виключно на забезпечення Сил оборони.

Нагадаємо, в першому читанні Рада ухвалила бюджет-2024 на засіданні 19 жовтня. Народні обранці передбачили збільшення фінансування армії та оборони.

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