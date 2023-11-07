Работают всего 5 миллионов: кто содержит в Украине пенсионеров, детей и льготников и почему после войны мы обеднеем

Украина продолжает выживать в условиях войны. Пока на востоке и юге продолжаются боевые действия тыловые регионы пытаются работать в условиях войны и развивать экономику. Делать это не просто, ведь с началом войны демографический кризис в стране обострился – часть экономически активного населения Украины уехала за границу, спасаясь от войны, а часть пошла в ряды ВСУ.

Сайт ТСН.ua выяснял, как изменились налоговые отчисления в бюджет с начала войны и как это связано с выездом людей за границу.

Работает всего 5 миллионов украинцев

Эксперты отмечают, что налоговые поступления в бюджет не уменьшились из-за войны войны, а наоборот выросли. Хотя признают, что с демографией в стране ситуация критическая.

"По моим подсчетам, в Украине сейчас проживает примерно 25 миллионов человек. Из них 10 миллионов — пенсионеры, а 5 миллионов — дети. Экономически активное ядро украинцев можно оценить в 10 миллионов. Если отнять безработных и инвалидов, то реальных штатных работников у нас будет не более 5 миллионов. То есть на одного штатного работника, уплачивающего налоги, приходится содержание 2 пенсионеров, одного ребенка и одного льготника", – рассказывает сайту ТСН.ua Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик.

Эксперт добавляет, что сейчас экономическая ситуация в Украине более-менее стабильна и налоговые поступления, несмотря на войну, растут.

Военные налоги / Фото: ТСН.ua

Война выравнивает дисбаланс

По словам Алексея Куща, такое противоречие заключается в том, что на сегодняшний день у нас основные плательщики налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) — это фактически государственный и бюджетный сектор, в который входит и сектор обороны.

"Точной цифры сейчас никто вам не скажет, но если подытожить ВСУ, полицию, силовые структуры, чиновников, сотрудников государственных предприятий и других, то до 2 миллионов человек фактически получают заработную плату за счет государства. То есть сектор обороны дал особый импульс по начислению НДФЛ. У нас даже профицит местных бюджетов за счет этого. Поступления от ЕСВ тоже находятся на достаточно высоком уровне. Поэтому пока, как бы это парадоксально ни звучало, война определенным образом выравнивает этот дисбаланс за счет сверхвысоких расходов государства. А они в свою очередь формируются за счет международной финансовой помощи на уровне 40 миллиардов долларов в год", – рассказывает сайту ТСН.ua Алексей Кущ.

Когда ожидать падения налоговых поступлений

Экономист подчеркивает, что такой дисбаланс обязательно вылезет нам боком после окончания войны. Ведь тогда будет существенно сокращена международная финансовая поддержка.

Алексей Кущ отмечает, что после окончания войны никто нам не будет давать в год по 40 миллиардов долларов, а сектор обороны будет сокращен.

"То есть миллионную армию мы не будем содержать после войны. Да и платить по 100 тысяч гривен зарплаты военным тоже никто не будет. Поэтому пройдет демобилизация, соответственно, произойдет сокращение зарплат. Возможно, даже уменьшится размер заработной платы в тылу. Сейчас она составляет 25- 30 тысяч гривен. Это повлечет за собой огромный минус доходов, в том числе, в местные бюджеты, поступления в Пенсионный фонд. Поэтому мы сразу почувствуем этот минус, который сейчас пока нивелируется сверхвысокими государственными расходами. Так как после войны государственные расходы сократятся, уменьшится международная финансовая поддержка, соответственно все налоговые поступления тоже автоматически упадут", – объясняет Алексей Кущ.

После окончания войны никто нам не будет давать в год по 40 миллиардов долларов, а сектор обороны будет сокращен.

Послевоенный опыт

Чтобы этого не произошло, нужно, чтобы страна была готова перейти с военных рельсов на мирные, а главное — чтобы уехавшие за границу украинцы возвращались домой для восстановления экономики.

"Большинство думает, что война это всегда падение экономики, но это не всегда так. Если посмотреть на опыт других стран, то становится понятно, что победившие страны – экономически росли во время войны. После Второй мировой войны тот же Советский Союз вышел почти в ноль после огромного падения ВВП в начале войны. США и Великобритания росли во время войны, но после ее окончания экономический кризис в этих странах усилился за счет того, что упали расходы военного времени. Поэтому нам действительно нужно готовиться к этой ситуации, возвращать людей. Но ведь опять же – люди просто так не вернутся. Нам нужно решать фактор безопасности, но даже он не вернет всех украинцев", – отмечает экономист.

Кто такие украинцы за границей?

Алексей Кущ говорит, что украинцев, которые сейчас находятся за границей, можно разделить на три условных группы.

Первые – условно говоря патерналисты – люди, получающие какие-то социальные выплаты, у которых маленькие дети на руках. Они будут сравнивать социальную помощь, которая выплачивается в Европе, и ту, которая есть в Украине.

Вторые – профессионалы. Они будут сравнивать уровень заработной платы в Украине и Европе. Даже не сам их размер, а чистый доход, остающийся у человека после потребительских расходов за месяц. То есть, сколько в сухом остатке остается на руках из полученной зарплаты.

Третьи – предприниматели. Они будут сравнивать условия ведения бизнеса, доступность кредитов, уровня доходов и прочего. Если в Украине будет учетная ставка такая, как сейчас, и кредиты будут выдаваться под 30-40%, а в Европе их можно взять под 5%, то, конечно, такие люди будут думать, где им лучше остаться.

Украинцев за границей условно можно разделить на три группы

Нужна "украинская Алия"

Алексей Кущ подчеркивает, что также будет очень важна положительная долгосрочная перспектива проживания людей в той или иной стране. Это, прежде всего, касается институциональных вещей. Люди будут смотреть на уровень образования, медицины, пенсионной системы. Например, где можно, работая 20 лет, накопить себе на приличную пенсию – в Европе или Украине. Такие вещи будут играть ключевую роль в выборе – возвращаться или нет.

"В Украине нужно начинать свою "украинскую Алию". Это что-то похожее на программу репатриации в Израиле, когда они возвращали евреев на Родину. Алия переводится как "восхождение на гору". Поэтому нам нужна своя Алия, но она возможна только в случае эффективной экономической модели развития. Сейчас мы находимся в некоем "замкнутом круге". Для динамичного развития — нужны люди. А для того, чтобы привлечь людей, нужно динамичное развитие. Как решить эту дилемму, нужно думать. Но пока у нас даже в очерках нет этого эффективного плана развития, есть только "экономическое фэнтези", – заключает Алексей Кущ.

Что испытывают предприниматели в реальности

Предприниматели уже сообщают о возобновлении проверок, с которыми на предприятия стали приходить представители разных ведомств, чего не было с начала войны.

"В нашу компанию пришли в пятницу двое проверяющих – пожарный и трудовой инспектор. Им только открыли доступ и они уже пошли "зарабатывать деньги". И это во время войны, когда численность населения в стране уменьшилась на 10-12 миллионов, а количество чиновников осталась неизменным", – рассказывает сайту ТСН.ua Павел Себастьянович, эксперт по налогам, предприниматель.

Эксперт отмечает, что налоговое давление присутствует даже во время войны. А он соответственно уменьшает количество малых предприятий в Украине.

"Если раньше мы имели 300 тысяч плательщиков НДС, то сейчас — 85 тысяч. То есть почти в четыре раза стало меньше предприятий. Большие налогоплательщики держатся на плаву. Это производители табака, алкогольных напитков, крупные импортеры, производители электричества, энергетики, государственные корпорации, банки. Они формируют офис крупных налогоплательщиков. Благодаря им бюджет получает 90% налоговых поступлений. А небольшие компании исчезают, они не могут выдержать существующее налоговое давление", – рассказывает Павел Себастьянович.

Предприниматели говорят, что контролирующие службы возобновили проверки во время войны / Фото: Pexels

Количество ФЛП значительно уменьшилось

Эксперт добавляет, что налоговые поступления от небольших предприятий постоянно уменьшаются во время войны.

"Недавно получил ответ на запрос с налоговой службы. Если Данило Гетманцев (председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) утверждает, что у нас 2 миллиона ФЛП, работающих и уплачивающих налоги, то в налоговой службе информируют, что сейчас по упрощенной системе налогообложения в Украине действуют только 850 тысяч предприятий – это ФЛП и ООО, работающие на едином налоге", – отмечает эксперт.

Чрезмерная отчетность и коктейли

Он рассказывает историю, случившуюся в одном из баров, где бармен, готовя коктейль, не добавил в кассовый аппарат номер акцизной марки бутылки напитка, из которого делал коктейль. И соответственно владелец бара получил штраф во время проверки.

"Представьте себе, как стало "весело" работать бармену, которому нужно вносить в кассовый аппарат все составляющие коктейля. По-моему, это какая-то нелепость. Конечно, предприниматели не хотят брать на себя лишнюю отчетность, а на людей пытаются навешать использование кассовых аппаратов", – рассказывает эксперт.

По словам специалиста, во всем мире для какого-то минимального дохода, получаемого человеком, нет никакой регистрации или налогов.

"Если человек выращивает картошку на огороде и продает его соседям. Или парикмахер, работающий у себя дома и по 8 часов стоящий на ногах, курьер, целый день крутящий педали и развозящий заказы. Какие здесь могут быть налоги или кассовые аппараты?" При таких условиях предприниматели будут все больше уходить в тень, чтобы никоим образом с государством не пересекаться", – рассказывает Павел Себастьянович.

Условий возвращения пока нет

Эксперт убежден, чтобы у людей появилось желание по окончании войны возвращаться домой из других стран, нужно создать для них соответствующие условия.

"Конечно, что люди хотят домой, но с экономической точки зрения и привлекательности никто пока возвращаться не будет, зная, какие "сюрпризы" их ждут. Пока власть ничего не делает, чтобы кто-то возвращался. Уже ведутся разговоры, что нам нужны миллионы трудовых мигрантов. Мол, они будут работать, а с их налогов хватит средств на все, еще и на пенсионеров. Для меня это странная позиция, потому что даже для трудовых мигрантов, которым никто не запрещал приезжать в Украину, нужно создавать условия", – заключает Павел Себастьянович.

Коллаж: TSN.ua

Что говорят в Минфине

Мы поинтересовались в Министерстве финансов Украины, как изменились налоговые поступления в Украине во время войны.

"За январь-сентябрь 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 1 274,9 млрд грн, что на 180,1 млрд грн или на 16,5% больше, чем за соответствующий период 2022 года", — сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе Министерства финансов Украины.

При этом к соответствующему периоду прошлого года налоговые поступления увеличились на 10,4 млрд грн или на 1,9%, а таможенные поступления увеличились на 53,6% или на 99,3 млрд гривен.

Грантов от международных партнеров в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь 2023 года поступило в объеме 363 млрд грн, что на 42,5 млрд грн или на 13,2% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

В Минфине говорят об увеличении поступлений налога на доходы физических лиц, уплачиваемых военными/коллаж ТСН.ua

"Основные причины увеличения налоговых поступлений в 2022 году по сравнению с 2021 годом заключаются во временной остановке возмещения НДС в первые месяцы полномасштабного вторжения, увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, уплачиваемых военными, из-за увеличения численности Вооруженных Сил Украины" и объемов их денежного обеспечения", — разъясняют в Минфине.

В ведомстве добавляют, что при этом поступления отдельных налогов, таких как налог на прибыль предприятий, упали, что объясняется военными действиями, в том числе в промышленно развитых регионах.

Минфин разрабатывает Национальную стратегию доходов

Каких изменений следует ожидать?

Относительно возможных налоговых изменений в пресс-службе Министерства финансов Украины отмечают, что согласно договоренностям правительства Украины с МВФ, которые закреплены в Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ от 24 марта 2023 года, продолжается работа над Национальной стратегией доходов.

Минфину поручено разработать и представить в установленном порядке Кабинету Министров Украины проект Национальной стратегии доходов на 2024 – 2030 годы, согласно следующим основным принципам:

обеспечение достижения за период после прекращения или отмены военного положения принципа справедливости через использование распределительной роли налогов;

обеспечение целостности налоговой базы и ее постепенное расширение в период после прекращения или отмены военного положения;

максимального приближения налогового и таможенного законодательства к требованиям международных стандартов и обеспечения выполнения обязательств, вытекающих из членства Украины в международных организациях;

обеспечение соблюдения в контролирующих органах принципа добродетели посредством усовершенствования процедур налогового и таможенного администрирования;

недопущение проведения налоговых амнистий и введение экономически необоснованных налоговых льгот, которые в дальнейшем не предусматривают обеспечения социальной справедливости или экономического роста и расширения налоговой базы.

"Ожидается, что работа над подготовкой Национальной стратегии доходов будет завершена до конца 2023 года. Последующие изменения налогового законодательства будут осуществляться в соответствии с мерами, определенными Национальной стратегией доходов", — заключают в Министерстве финансов Украины.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что после войны Украина рискует превратиться в Монголию: ученый объяснил демографические угрозы.

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