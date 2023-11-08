В Британии среди улицы зарезали 15-летнего парня: детали истории (фото)

В британском Хорсфорте 7 ноября группа молодых людей напала и ранила 15-летнего Альфи Льюиса.

Об этом сообщает Metro.

В Хорсфорте группа, по меньшей мере, из трех молодых людей напала на подростка на авеню Сент-Маргарет. Злоумышленники ударили парня ножом в живот, а после этого скрылись с места происшествия.

Около 15:00 пострадавшего срочно доставили в больницу, но он умер от тяжелых ранений. Погибшим оказался 15-летний Альфи Льюис.

Полиция Западного Йоркшира сообщила, что за инцидент арестован парень-подросток.

"Наше расследование находится на ранней стадии, и мы проводим широкое расследование, чтобы точно установить, что привело к этой безосновательной потере жизни молодого человека", – сообщила старший следственный офицер, главный инспектор Стейси Аткинсон.

"Мы уже пообщались с несколькими свидетелями и хотим услышать любого, кто владеет информацией об инциденте", – добавила следственный офицер.

Фото с места убийства подростка в Британии/Фото: YappApp

Директор школы в Хорсфорте Пол Белл рассказал, что Альфи – бывший ученик этого учебного заведения.

"Мы знаем о страданиях и огорчениях, которые это вызвало у учеников и работников, знавших этого ученика. Мы будем поддерживать учеников и работников школы. Сейчас мы имеем ограниченную информацию", – сказал Белл.

Один из родителей учеников этой школы сказал, что убийство Альфи шокирует, ведь произошло в хорошем районе.

"Вы читаете о происходящем в Лондоне и думаете, что там быть подростком опасно, но вы не думаете, что это произойдет здесь", — добавил мужчина.

Напомним, накануне в Польше нашли мертвой 50-летнюю украинку, которая вышла из больницы и загадочно пропала. Женщину искали неделю.

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