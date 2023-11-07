Пожар на частном судне Conception: капитан признан виновным в гибели 34 человек

На лодке разгорелся пожар — в тот момент члены экипажа и пассажиры спали.

Капитана лодки Conception, на борту которой погибли 34 человека, признали виновным в халатности. Трагедия произошла во время пожара — пассажиры и члены экипажа сгорели заживо, когда спали под палубой.

Об этом пишет издание BBC.

Как отмечается, пожар на лодке вспыхнул утром 2 сентября 2019 года. В этот момент Conception был пришвартован в гавани Платт вблизи острова Санта-Крус, к югу от Санта-Барбары. Он принимал дайвинг-экспедицию во время праздничных выходных ко Дню труда.

В какой-то момент на палубе вспыхнул пожар, в тот момент члены экипажа и пассажиры спали.

Капита лодки Джерри Бойлан находился среди пяти членов экипажа, которым удалось скрыться от пламени на 23-метровом судне. Они спаслись, прыгнув за борт и переплыв к другому судну неподалеку.

Члены экипажа сообщили следователям, что пламя было слишком сильным, чтобы спасти оказавшихся в пассажирских помещениях. А избежать трагедии можно было бы, если регулярно проводить противопожарные тренировки и иметь на борту охранника.

Как установили присяжные, этой трагедии можно было бы избежать, если бы мистер Бойлан просто выполнял свои обязанности. Мы надеемся, что сегодняшний вердикт принесет немного утешение близким жертв”, — сказал прокурор США Мартин Эстрада.

69-летний Джерри Бойлан признан виновным по одному пункту обвинения в "непреднамеренном убийстве моряков" после 10-дневного суда в Лос-Анджелесе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что у побережья Калифорнии на ночь 2 сентября произошел пожар на небольшом частном судне. В огне погибли 34 человека.

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