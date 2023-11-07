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Германия столкнулась с наплывом мигрантов и беженцев: Берлин вводит более строгие меры

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Германия столкнулась с наплывом мигрантов и беженцев: Берлин вводит более строгие меры

Немецкий флаг

Шольц назвал соглашение "историческим моментом".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и 16 губернаторов земель согласовали новые, более строгие меры по сдерживанию большого количества прибывающих в Германию мигрантов и беженцев.

Об этом сообщает Ap News.

Журналисты называют наплыв "огромной политической проблемой власти и актуальной темой в обществе". Встреча канцлера с губернаторами длилась несколько часов.

По данным СМИ, новые мероприятия включают:

  • ускорение процедур предоставления убежища,
  • ограничение льгот для соискателей убежища,
  • увеличение финансовой помощи от федерального правительства для штатов и местных общин, имеющих дело с наплывом.

Шольц назвал соглашение "историческим моментом".

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Дата публикации
Просмотры
258
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