Германия столкнулась с наплывом мигрантов и беженцев: Берлин вводит более строгие меры

Шольц назвал соглашение "историческим моментом".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и 16 губернаторов земель согласовали новые, более строгие меры по сдерживанию большого количества прибывающих в Германию мигрантов и беженцев.
Об этом сообщает Ap News.
Журналисты называют наплыв "огромной политической проблемой власти и актуальной темой в обществе". Встреча канцлера с губернаторами длилась несколько часов.
По данным СМИ, новые мероприятия включают:
- ускорение процедур предоставления убежища,
- ограничение льгот для соискателей убежища,
- увеличение финансовой помощи от федерального правительства для штатов и местных общин, имеющих дело с наплывом.
Шольц назвал соглашение "историческим моментом".
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