Мінімум за 15 місяців: яким буде курс долара і євро у перший день листопада

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку продовжив укріплюватися щодо євро та долара США.

Про це повідомляє НБУ.

На середу, 1 листопада, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,28 грн/$ порівняно із 36,3659 грн/$ у вівторок. Це найнижча ціна долара за останні 15 місяців. Від липня 2022 року офіційний фіксований курс тримався на рівні 36,57 грн/$, а в жовтні 2023 року перейшов на керований гнучкий курс (тоді курс опускався до 36,32 гривень).

Також НБУ укріпив курс гривні до євро на 2 копійки – до 38,5451 грн за євро.

Основні курси валют на 1 листопада 2023 р. від НБУ:

1 долар – 36,2812 грн;

1 євро – 38,5451;

1 польський злотий – 8,6812;

1 фунт стерлінгів – 44,1143;

1 шведська крона – 3,2597;

1 швейцарський франк – 40,0986.

Курс валют в банках України станом на 31 жовтня

Курс долара в банках:

Приватбанк: 37,00 / 37,60

Ощадбанк: 37,40 / 38,00

Укргазбанк: 36,35 / 37,90

Універсал Банк: 37,00 / 38,00

Курс євро в банках

Приватбанк: 39,40 / 40,40

Ощадбанк: 39,85 / 40,80

Укргазбанк: 38,55 / 40,30

Універсал Банк: 38,65 / 40,15

Курс злотого в банках

Приватбанк 8,6 / 9,1500

Ощадбанк: 8,25 / 9,05

Укргазбанк: 8,00 / 9,00

На міжбанківському ринку

На міжбанківському валютному ринку курс долара сьогодні коливався у коридорі 36,33-36,35 грн/$ (купівля-продаж), проте протягом дня знизився до 36,23-36,25 грн/$.

Раніше начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що буде з курсом долара у листопаді.

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