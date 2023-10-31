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Мінімум за 15 місяців: яким буде курс долара і євро у перший день листопада

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Мінімум за 15 місяців: яким буде курс долара і євро у перший день листопада

НБУ встановив офіційний курс валют на 1 листопада / Фото: ТСН.ua

Офіційний курс долара знову знизився.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку продовжив укріплюватися щодо євро та долара США.

Про це повідомляє НБУ.

На середу, 1 листопада, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,28 грн/$ порівняно із 36,3659 грн/$ у вівторок. Це найнижча ціна долара за останні 15 місяців. Від липня 2022 року офіційний фіксований курс тримався на рівні 36,57 грн/$, а в жовтні 2023 року перейшов на керований гнучкий курс (тоді курс опускався до 36,32 гривень).

Також НБУ укріпив курс гривні до євро на 2 копійки – до 38,5451 грн за євро.

Основні курси валют на 1 листопада 2023 р. від НБУ:

  • 1 долар – 36,2812 грн;
  • 1 євро – 38,5451;
  • 1 польський злотий – 8,6812;
  • 1 фунт стерлінгів – 44,1143;
  • 1 шведська крона – 3,2597;
  • 1 швейцарський франк – 40,0986.

Курс валют в банках України станом на 31 жовтня

Курс долара в банках:

  • Приватбанк: 37,00 / 37,60
  • Ощадбанк: 37,40 / 38,00
  • Укргазбанк: 36,35 / 37,90
  • Універсал Банк: 37,00 / 38,00

Курс євро в банках

  • Приватбанк: 39,40 / 40,40
  • Ощадбанк: 39,85 / 40,80
  • Укргазбанк: 38,55 / 40,30
  • Універсал Банк: 38,65 / 40,15

Курс злотого в банках

  • Приватбанк 8,6 / 9,1500
  • Ощадбанк: 8,25 / 9,05
  • Укргазбанк: 8,00 / 9,00

На міжбанківському ринку

На міжбанківському валютному ринку курс долара сьогодні коливався у коридорі 36,33-36,35 грн/$ (купівля-продаж), проте протягом дня знизився до 36,23-36,25 грн/$.

Раніше начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що буде з курсом долара у листопаді.

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Дата публікації
Перегляди
2404
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