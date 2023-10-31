Мінімум за 15 місяців: яким буде курс долара і євро у перший день листопада

Офіційний курс долара знову знизився.
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку продовжив укріплюватися щодо євро та долара США.
Про це повідомляє НБУ.
На середу, 1 листопада, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,28 грн/$ порівняно із 36,3659 грн/$ у вівторок. Це найнижча ціна долара за останні 15 місяців. Від липня 2022 року офіційний фіксований курс тримався на рівні 36,57 грн/$, а в жовтні 2023 року перейшов на керований гнучкий курс (тоді курс опускався до 36,32 гривень).
Також НБУ укріпив курс гривні до євро на 2 копійки – до 38,5451 грн за євро.
Основні курси валют на 1 листопада 2023 р. від НБУ:
- 1 долар – 36,2812 грн;
- 1 євро – 38,5451;
- 1 польський злотий – 8,6812;
- 1 фунт стерлінгів – 44,1143;
- 1 шведська крона – 3,2597;
- 1 швейцарський франк – 40,0986.
Курс валют в банках України станом на 31 жовтня
Курс долара в банках:
- Приватбанк: 37,00 / 37,60
- Ощадбанк: 37,40 / 38,00
- Укргазбанк: 36,35 / 37,90
- Універсал Банк: 37,00 / 38,00
Курс євро в банках
- Приватбанк: 39,40 / 40,40
- Ощадбанк: 39,85 / 40,80
- Укргазбанк: 38,55 / 40,30
- Універсал Банк: 38,65 / 40,15
Курс злотого в банках
- Приватбанк 8,6 / 9,1500
- Ощадбанк: 8,25 / 9,05
- Укргазбанк: 8,00 / 9,00
На міжбанківському ринку
На міжбанківському валютному ринку курс долара сьогодні коливався у коридорі 36,33-36,35 грн/$ (купівля-продаж), проте протягом дня знизився до 36,23-36,25 грн/$.
Раніше начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що буде з курсом долара у листопаді.
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