Аналітики покращили прогноз щодо курсу долара: чого очікувати

Економіка України не отримає поштовху від часткового повернення біженців та поліпшення економічних настроїв.

Аналітики компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо валютного курсу.

Про це йдеться у оновленому прогнозі.

Нещодавнє відновлення експорту товарів через порти України у Чорному морі може стати важливим драйвером економічного зростання.

"Ми покращуємо наш прогноз курсу гривні до долара США, очікуючи, що він становитиме 37 грн/дол. до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/дол.) та 39 грн/дол. до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/дол.), оскільки за умов війни, що триває, валютно-курсова стабільність залишиться ключовою ціллю для Нацбанку, незважаючи на нещодавній перехід до керовано-гнучкого курсу", - мовиться у повідомленні.

Водночас продовження війни означатиме, що економіка України не отримає поштовху від часткового повернення біженців та поліпшення економічних настроїв.

"За нашою оцінкою, повноцінне відновлення перевезення через порти Чорного моря може збільшити експортну виручку на $9-10 млрд у 2024 році, що на третину більше, ніж у сценарії "без портів Чорного моря", та мати позитивний вплив на зростання реального ВВП до 5 в.п. При цьому, інфляція може зрости на додаткові 2,5 в.п., через вторинні ефекти зростання внутрішніх цін на зерно", - зазначили у компанії.

Попри це, поки тривають бойові дії, ризик пошкоджень суден, що рухаються до українських портів у Чорному морі, залишиться актуальним, тому аналітики не очікують повноцінного відновлення судноплавства портами.

Додамо, Національний банк України на 27 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,5 грн.

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