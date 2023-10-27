Аналитики улучшили прогноз по курсу доллара: чего ожидать

Аналитики компании Dragon Capital улучшили прогноз по валютному курсу.

Об этом говорится в обновленном прогнозе.

Недавнее возобновление экспорта товаров через порты Украины в Черном море может стать важным драйвером экономического роста.

"Мы улучшаем наш прогноз курса гривны к доллару США, ожидая, что он составит 37 грн/долл. до конца текущего года (по сравнению с предыдущим прогнозом 37,5 грн/долл.) и 39 грн/долл. до конца 2024 года (по сравнению с 41 грн/долл.), поскольку в условиях продолжающейся войны валютно-курсовая стабильность останется ключевой целью для Нацбанка, несмотря на недавний переход к управляемо-гибкому курсу", — говорится в сообщении.

В то же время, продолжение войны будет означать, что экономика Украины не получит толчка от частичного возвращения беженцев и улучшения экономических настроений.

"По нашей оценке, полноценное возобновление перевозки через порты Черного моря может увеличить экспортную выручку на $9-10 млрд в 2024 году, что на треть больше, чем в сценарии "без портов Черного моря", и оказать положительное влияние на рост реального ВВП до 5 п. При этом, инфляция может вырасти на дополнительные 2,5 п., из-за вторичных эффектов роста внутренних цен на зерно", — отметили в компании.

Несмотря на это, пока продолжаются боевые действия, риск повреждений судов, двигающихся к украинским портам в Черном море, остается актуальным, поэтому аналитики не ожидают полноценного восстановления судоходства портами.

Национальный банк Украины на 27 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,5 грн.

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